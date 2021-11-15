مسلسل ”ورا كل باب” يتصدر تريند تويتر

تصدر مسلسل “ورا كل باب” تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ورا كل باب ” وجاءت أبرز التغريدات كالاتي : ويذكر أن مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضي، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، والثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" بطولة فتحي عبد الوهاب، رشا مهدى.

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