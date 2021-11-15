وفاة والد الفنانة يسرا اللوزى

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان فتحي عبد الوهاب عن وفاة الدكتور محمود اللوزي الأستاذ بمعهد السينما ووالد الفنانة يسرا اللوزى. وكتب الفنان فتحي عبد الوهاب: “ وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفرله”. فيما علق المخرج محمد العدل قائلا : يا محمود ، محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله ، كان ممثل جميل و كان حبيبي علي المستوي الشخصي ، الله يرحمة و البقية في حياتك يا يسرا.

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