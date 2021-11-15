ودينا بعيد لـ محمد حماقي تحقق 2.5 مليون مشاهدة

حققت أغنية "ودينا بعيد" لـ محمد حماقي، نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز الـ ٢ نصف ونصف مليون مشاهدة بعد اسبوعين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

“ودينا بعيد ” كلمات: تامر حسين، وألحان: محمد النادي، وتوزيع وميكس: أحمد إبراهيم ، TRS ماستر: مهندس خالد سند ستديو، جيتار: شريف فهمى، كامنجا: سعيد كمال، تأليف وتريات: سعيد كمال، تسجيل وتريات: مهندس محمد عدس، الفواصل الموسيقية: تأليف أحمد إبراهيم.