زينة: اعتذرت عن “سجن النسا” عشان كنت متجوزة.. ونور الشريف مكنش مقتنع بيا في “حضرة المتهم أبي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة زينة خلال ندوتها فى قصر السينما ضمن برنامج “نجم وضيف”، أنها إنسانه مسئولة حاليًا وملتزمة بأسرة وأولادها، واعتذرت على كثير من الأعمال الفنية، ولكن بمزاجها لأنها لا تحتاج للتواجد من الأساس غير بمزاجها، قائلة: “مسلسل “سجن النسا”، كان معروض عليا واعتذرت عنه عشان كنت متجوزة”.

وتابعت زينة أنها تتمنى أن يكون أولادها لاعبين كرة، لأن الرياضة مهمة، وتخافظ على الصحة، مشيرة إلى أنها تفضل السينما عن الدراما لأنها أساس الفن، ولكن تلجأ لتقديم الاعمال الدرامية ضاحكة “عشان الإقساط”.

أشارت زينة أن النجم نور الشريف لم يكن مقتنعا بها فى مسلسل “حضرة المتهم أبى”، وحينما رشحتها المخرجة رباب حسين اعترض نور الشريف عليها، وعلق: “دى هتقدم فلاحة إزاى مش مقتنع بيها”، ومثلت أول مشهد والحمد لله بدأ يقتنع بيا”، موضحة أن هذا الجيل لا يعوض.

وعلقت زينة لأول مرة عن مسلسلها في رمضان الماضي “كله بالحب” والذي حدثت فيه العديد من الأزمات، حيث قالت “أزمة التتر اللي ظهر فيه اسمي كتير كانت خطأ جرافيك مش بتاعي نهائي ومطلبتش إن اسمي يكتب كل ده والمسلسل ده تجربة أتمني متكررش تاني معايا صعبة أوي إني بطلة المسلسل ومظهرش في الحلقة الـ٢٦ نهائي وفي الحلقة الـ٢٧ أظهر بمشهدين وفي الحلقة الـ٢٨ أظهر فلاش باك”.

وكشفت زينة لأول مرة عن تجهيزها لعمل سينمائي جديد مع الفنان تامر عبدالمنعم سيكون عملًا كوميديًا وهي تجربة جديدة ومختلفة عليها تماما.

يذكر أن قصر السينما كرم اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، الفنانة زينة، ضمن برنامج “نجم وندوة”، ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى، ويتم عرض فيلم “بنتين من مصر” عقب التكريم.

زينة شاركت فى رمضان 2021 بمسلسل “كله بالحب” من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.