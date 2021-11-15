ريهام سعيد تحرر توكيلا للتنازل عن قضية سما المصري: واجهت عراقيل رهيبة لكن صممت أعمل خير

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الإعلامية ريهام سعيد في فيديو لايف على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استعرضت خلاله توكيل تصالح حررته للمحامي طارق العوضي، للتنازل عن قضية سما المصري، بعدما سمعت أنها قضت كل العقوبات في مختلف القضايا التي أدينت فيها، وتبقى لها عقوبة القضية التي رفعتها عليها ريهام.

وقالت ريهام في فيديو اللايف: “النهاردة كان يوم صعب للغاية، وأنا تعبت حتى أحرر هذا التوكيل.. كان ربنا مش ميسرها خالص.. وكان في كمية عراقيل رهيبة إني أحرر هذا التوكيل.. من ١١ صباحا حتى ٥ بعد الظهر بحاول أعمل التصالح الخاص بسما المصري، لدرجة أن جالي هاجس يقولي دي رسالة من ربنا وما تتنازليش، لكن أنا رجعت وقلت ده يمكن اختبار لأني قد ايه هصمم أعمل الخير”.

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وأضافت ريهام: “العفو عند المقدرة، لكني لم أكن قادرة بصراحة، لأن قصة سما المصري قوية جدا، سما المصري اللي جابت فتاة المول وقالت لها تقولي إني سرقت صور من موبايلها، وبسبب كده أخدت حكم بالحبس ٦ شهور، وحتى لا أحبس.. سما وفتاة المول حصلوا على مليون ونصف.. كل الفلوس اللي كنت محوشاها في ال١٠ سنين اللي كنت بشتغلهم، وظللت أترجاها لتخفيض المبلغ، لكن أذلتني ذلا فظيعا، وقالتلي لا خلاص روحي اتسجني”.

وتابعت:”بعد كده ظلت تعمل لايفات تتكلم على عرضي وشرفي، ولما جاءت مشكلة السمنة رفعت عليّ قضية وكانت عايزة تسجني، وطلعت براءة لأن كان لازم شخص بنفسه هو اللي يشتكي، فراحت جابت ٢ مليانين ورفعت قضية أخرى لأنها مصممة تسجني. وأقسم بالله إن عمري ما عملتلها حاجة.