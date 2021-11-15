العناني يستعرض آخر مستجدات الأعمال لعدد من مشروعات الترميم والتطوير الجارية

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقيادات المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، للوقوف على الموقف التنفيذي للملفات والمشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاعات المختلفة به.

واستهل الاجتماع باستعراض آخر مستجدات الأعمال لعدد من مشروعات الترميم والتطوير الجارية ومنها مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بأبو مينا بالاسكندرية والمدرج علي قائمة التراث العالمي ومشروع تطوير قصر محمد علي بشبرا، ومشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى متحف مفتوح، كما تم استعراض آخر مستجدات الأعمال بالمتاحف والمواقع الأثرية التي يتم تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها مع توفير أقصي سبل إتاحتها لذوي الهمم.

كما تم التنويه إلى مد ساعات الزيارة بمعبد كوم امبو بأسوان ساعة واحدة، وذلك بناء على طلب شركات السياحة، هذا بالاضافة إلى استعراض جهود الوزارة في استرداد الآثار المهربة للخارج حيث تم في الآونة الأخيرة استرداد مجموعة من القطع الأثرية منها التابوت الذهبي لنجم عنخ من متحف المتروبوليتان و ٥٠٠٠ قطعة أثرية من متحف الانجيل المقدس بنيويورك، و ١١٤ قطعة أثرية من فرنسا في يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة كيفية الإستفادة القصوي من معرض الآثار المؤقت الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "رمسيس وذهب الفراعنة" للترويج للمقصد السياحي المصري حيث تم تخصيص جناح صغير بمدخل المعرض للهيئة العامة للتنشيط السياحي لعرض الأفلام الترويجية والمواد الدعائية التي أنتجتها الوزارة، بالاضافة الى إشراك زائري المعرض من جميع الأعمار في بعض الأنشطة التي سيتم تنظيمها بالجناح لجعله نابض بالحياة مثل عمل مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.

وتابع الوزير الإستعدادات والتجهيزات النهائية لاحتفالية الأقصر والتى سوف تنظمها الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لابراز المقومات السياحية للمحافظة من مواقع أثرية ومتاحف ورحلات نيلية وأسواق تقليدية، بالإضافة إلى الاحتفاليات والفعاليات الأخري التي سوف تنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري منها احتفالية الترويج السياحي لموقع سانت كاترين والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر لإبراز قدسية الموقع وقيمته الروحية والأثرية والسياحية والبيئية كأحد مواقع التراث العالمي وأحد المحميات الطبيعية في مصر وكذلك احتفالية آخري بمحافظة أسوان وغيرها من الاحتفاليات بالمحافظات السياحية المصرية.

وفي نهاية الاجتماع شدد وزير السياحة و الآثار علي ضرورة الإتزام بالتوقيتات المحددة وفقا للجدول الزمني لكل مشروع للانتهاء منه وفتح مناطق جذب سياحية جديدة بالمقصد المصري.