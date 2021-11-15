الرياض - محمد الاطلسي - "أكتب لكم من سرير فاتن حمامة"، عنوان أثار غضب سيدة الشاشة من الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين؛ ودفعها للذهاب إلى مؤسسة الأخبار لتتشاجر معه، حيث دخلت إلى مكتبه وقالت له: "كيف تشوّه سمعتي؟ إنني حافظت على سمعتي طوال حياتي ولم يخدشها إنسان, كيف تدعي كذبًا أنك نمت معي في سرير واحد؟، "ليرد عليها أمين قائلاً: "هل قرأت المقال؟

فأكدت له أنها اكتفت بقراءة العنوان، فطلب منها قراءة المقال كاملاً، ليتبين لها بعد ذلك إصابة الكاتب الصحفي بآلام استدعت تدخل الأطباء لإجراء جراحة عاجلة له، واختار الجراح غرفة في المستشفى تستضيف أمين قبل إجراء الجراحة، وكان في وسطها سرير صغير الحجم لا يناسب مؤسس أخبار اليوم المعروف ببنيانه الضخم, لكن الطبيب أخبره أن السرير صغير الحجم كانت فاتن حمامة نائمة عليه منذ أيام وأجريت لها جراحة ناجحة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

احذر تجاهلها .. ظهور هذه العلامة في نومك تدل على نقص حاد في فيتامين B12 الذي يتسبب بضرب وظائف الدماغ والأوعية الدموية

صعق جمهورها حول العالم : تفاصيل جديدة بشأن الفيديو الاباحي المسرب بين كارينا كابور وشاهيد كابور.. لحظات صادمة!!

أكتب لكم من سرير فاتن حمامة .. أشهر كاتب صحفي مصر يتسبب في غضب سيدة الشاشة قبل أن تنهار من شدة الضحك ؟

يجهلها كثير من الناس .. أدوية غير متوقعة تمنع الإصابة بمرض السكري | تعرف عليها؟

النجمة التركية بيرين سات تظهر عارية تماماً بعد الاستحمام وجمهورها في صدمة | شاهد

قبلة من عمر الشريف لهذا الرجل تشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي - شاهد الصورة

تميزت بالأنوثة والرقة والأناقة ووقفت أمام كبار نجوم .. حكاية فنانة طردتها فاتن حمامة من مصر وزوجها هدد بقتل المخرج بسبب عمر الشريف؟

الكشف عن الديانة الحقيقة لزوجة رامز جلال .. وجمهوره في ذهول؟

نعمة كبرى يجهلها معظم الناس .. تعرف على 3 أصناف من الخضار تكافح أمراض القلب والسرطان

دفنت خطيبها صباحاً ورقصت ليلا وتزوجت 7 مرات ً.. حكاية أسطورة الرقص الشرقي التي تجرعت سم سوزان مباركا؟

رفضت تقبيل العندليب .. حكاية أجمل فنانة في مصر صدمت عبدالحليم حافظ وأغضبت جمهوره؟

جماهيرهم تبكيهم حتى اليوم .. تعرف على 7 فنانين صعدت أرواحهم لبارئها وهم على خشبة المسرح احدهم امام عيني عمر الشريف | الأسماء

نجم مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» في طفولته أصبح اليوم رجل آخر وتبدلت ملامحه تماما .. والمفاجأة في هوية زوجته ؟

أبحاث علمية تدق ناقوس الخطر .. احذر بدء يومك بتناول الموز لهذا السبب؟

القاتل الصامت الذي يجهله الكثيرون . ظهور هذه العلامات في الساقين وأسفل الظهر قد تعني الإصابة بالسرطان

توفيت زوجته أثناء الولادة فتزوج صديقتها الطبيبة التي والدتها ..ا وفى يوم الزفاف اكتشف مفاجأة قاتلة جعلته ينهار على الفور !

للرجال فقط : احذر وضع زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة قبل الجماع .. يتسبب بكارثة صحية مدمرة | اليك الطريقة الصحيحة ؟

الشجرة المعجزة : تتواجد في كل الدول العربية تعالج 40 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل مذهل وتقوي الذاكرة ( تعرف عليها )

خطأ قاتل يقع فيه الكثيرون اثناء الاستحمام قد يتسبب في تدمير جهازك التناسلي - تعرف عليه

▪ احذر تجاهلها .. ظهور هذه العلامة في نومك تدل على نقص حاد في فيتامين B12 الذي يتسبب بضرب وظائف الدماغ والأوعية الدموية

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

ليمضي كاتبًا: "رقدت في سرير فاتن فوجدته صغيرًا دقيقًا، فكان نصفي في السرير ونصفي خارج السرير، فاتن صغيرة الحجم وأنا ضخم الحجم، وكان من المستحيل عليّ أن أتقلّب في السرير، فأي حركة به أجدني واقعًا على الأرض".

وبالفعل ما إن قرأت فاتن مضمون المقال حتى ضحكت بشدة، واتّضح لها أنها تسرّعت بالحكم ظلما على مصطفى أمين.

وأشار مصطفى أمين في مذكراته إلى أنه بعد تعرّضه لهذه الواقعة الطريفة خرج بحكمة مهمة، وهي ألا يسمح لقلمه بكتابة مقالات عن فاتن حمامة، أو أن يكون اسمها في العنوان لأنه اكتشف أنها لا تقرأ إلا سواه.