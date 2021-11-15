يسرا اللوزي تشيع جثمان والدها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شيع منذ قليل جثمان المخرج المسرحي محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى، وودعت اللوزى جثمان والدها وهى ترتدى ملابس بيضاء، واقتصرت الجنازة على يسرا وأصدقائها من خارج الوسط الفنى، حيث لم يحضر أحد من زملائها الفنانين.

رحل صباح اليوم المخرج والفنان محمود اللوزي، والد الفنانة الشابة يسرا اللوزي، بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد من الفنانين على نعي الفنان الراحل وتقديم العزاء ليسرا، بينهم الفنانة إنجي وجدان، التي نشرت صورة لـ”اللوزي”، وعلقت: “إلى اللقاء يا لوزي الراجل ده علمني كتير و كان صديق و هو السبب في حب ناس كتير للمسرح و التمثيل هتوحشنا يا لوزي.. بنحبك”.

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نشر المخرج محمد العدل صورة للفنان الراحل محمود اللوزي، وعلق عليها قائلًا: “يا محمود، محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله”.

وتابع محمد العدل: “كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوي الشخصي، الله يرحمة والبقية في حياتك يا يسرا”، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما نعاه أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، الذي نشر صورة له مع ابنته، وعلق: “وفاة والد يسرا اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفرله”.

وفي سياق آخر، شاركت يسرا اللوزي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل” بين السما والأرض”، وهو بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، نجلاء بدر، محمد لطفي، محمد ثروت، غادة عادل، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إنتاج سينرجي.

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، هو والد الممثلة يسرا اللوزي عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد.

من أعماله فيلم ميكروفون-2011 فيلم الكنز: الحقيقة والخيال-2017 مسلسل الخروج-2016 فيلم إذاعة حب-2011مسلسل خاص جدا-2009.