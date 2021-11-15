بعد ظهورها بفستان زفاف وتلقيها التهاني.. دينا تكشف حقيقة زواجها

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الراقصة دينا، جدلا واسعا أمس، بعد نشرها مجموعة من الصور بفستان الزفاف، وعلقت عليها: “مفيش أحسن من الجواز”.
الغريب في الأمر والذي زاد من شكوك متابعيها، هو تلقيها العديد من التهاني من زملائها على الجواز، في الوقت الذي لم تحسم دينا فيه الجدل، ولم تعلق على حقيقة زواجها.
ومن جانبها، قالت دينا، في أول تعليق منها علي حالة الجدل المثارة: بداية أعتذر عن عدم ردي منذ نشري للصور، لأنني كنت مشغولة بتصوير دوري في مسلسل «نقل عام»، ولكني لم أتزوج كما اعتقد البعض، حيث أن هذه الصور كانت على هامش حضوري لحنة ابنة إحدى صديقاتي، إذ ارتديت فستان زفاف علي سبيل الهزار ليس أكثر.
وفي سياق مختلف، أكدت دينا أنها متحمسة لمسلسلها الجديد «نقل عام» بعد إعجابها بالسيناريو وطبيعة دورها، إذ تؤدي دور زوجة الفنان محمود حميدة، بحسب الأحداث، حيث أعربت عن سعادتها بتعاونها معه لأنها تحبه علي المستوي الشخصي والفني، وفقاً لكلامها.
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ويشارك في بطولة مسلسل «نقل عام» سوسن بدر، ريم البارودي، مريهان حسين، نور خالد النبوي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، عابد عناني، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب.
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