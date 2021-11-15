“مارفل” تكشف عن برومو مسلسل “فارس القمر” للمخرج المصري محمد دياب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت ديزني عن تريلر مسلسل “فارس القمر – Moon Knight” الجديد من مارفل، الذي يقدم الكثير من الإثارة والمغامرة، بطولة أوسكار إسحاق، كما نشر المخرج محمد دياب عبر حسابه على فيسبوك برومو المسلسل أيضًا، حيث شارك فيه بالإخراج والإنتاج الفني.

المسلسل من بطولة أوسكار إسحاق في دور مارك سبيكتور، المعروف أيضًا باسم “فارس القمر”، على الرغم من أنه ليس لديه قوى خارقة، فإن شخصية مارفل المصورة هي جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية يكافح الجريمة مع اضطراب الهوية الانفصامية، ويجد نفسه متورطًا في خضم حرب الآلهة في كل من العصر الحديث ومصر القديمة، ويشاركه البطولة أيضًا الممثلة البحرينية مي كالاماوي وإيثان هوك، ويتكون المسلسل من ست حلقات، تتراوح مدتها بين 40 و 50 دقيقة، ومن المقرر عرضه لأول مرة في عام 2022، وهو جزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.

في نفس السياق، قال المخرج محمد دياب في تصريحاته عن المسلسل إن تجربته في هوليوود لم تكن سهلة، مشيراً إلى أنه على مدار سنوات عديدة، كان يحرص على اختيار مشروعات مناسبة، وأوضح أن المجتمع مليء بالقصص التي يمكن تناولها، لا سيما مع الاتجاه الحالي بتمثيل جميع الفئات في الأعمال الفنية، وبالتالي سمحت هوليوود بمساحة أكبر لصناع من خلفيات ثقافية مختلفة، ووصف محمد دياب المسلسل بأنه تحد جديد له، خاصة أنه يعتبر أول مخرج من الشرق الأوسط يتولى مهمة تقديم مشروع كبير مع مارفل.

تفاصيل مسلسل “فارس القمر”

مسلسل “فارس القمر” هو مسلسل تلفزيوني أمريكي يستند إلى شخصية مارفل كوميكس التي تحمل الاسم نفسه، كتبه جيرمي سلاتر، وهو من إخراج محمد دياب الذي تم التعاقد معه لإخراج أربع حلقات من المسلسل في أكتوبر 2020، إلى جانب الثنائي جاستن بنسون وآرون مورهيد، اللذان انضما إلى المسلسل في يناير 2021 لإخراج حلقتين، وتم اختيار أوسكار إسحاق ليكون بطل المسلسل في ذلك الوقت، وبدأ التصوير في أواخر أبريل الماضي في بودابست، وانتهى في أوائل أكتوبر، قبل أن ينتقل إلى أتلانتا، جورجيا، وينتهي بعد ذلك بوقت قصير.