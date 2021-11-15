مقدرش يقاوم جمالها الخرافي : فنانة شهيرة أحبها سمير غانم قبل دلال عبد العزيز .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - حكايات عميد الكوميديا النجم سمير غانم، ما بين حياته الشخصية ومشاهير أهل الفن لا تنتهي ، ومن هذه الحكايات اكتشافه للفنانة الجميلة مديحة كامل.

وروى الفنان الراحل سمير غانم فى لقاء خاص ببرنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي، كشف عن قصة اكتشافه للفنانة مديحة كامل وقال إنها كانت إنسانة تتميز بالجمال الإسكندراني الهادي حيث قابلها يوما في الشارع ولم يكن يعرفها وكانت ترتدي زي المدرسة الخاص بها وتحمل كتبها فانجذب لها بشدة حين رأها من شدة جمالها فوجد نفسه يسألها "عايزة تمثلي" فقالت: "لما اسأل ماما" فذهب معاها إلى منزلها وتكلم مع والدتها و وافقت في النهاية فأشركها في حفل داخل كلية الزراعة وكان مردود المشاهدين تجاهها رائع جدا من شدة جمالها.

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وبعد ذلك اصطحبها إلى القاهرة لمقابلة محمد سالم واخترقت العمل الفني بسرعة شديدة واصفا إياها بأنها إنسانة جميلة "مافيهاش غلطة " بالإضافة إلى أنها " ست جدعة جدا "، وقد اشتركت مديحة كامل مع الفنان سمير غانم في أكثر من عمل منهم فيلم "30 يوم في السجن" و"تجيبها كده تجيبها كده هي كده".

غانم يتحدث عن علاقته بالفنانة مديحة كامل

روى الفنان الراحل سمير غانم في لقاء سابق ببرنامج «السيرة»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كواليس علاقته بالفنانة مديحة كامل، إذ قال: «الوحيدة اللي عاكستها ولقيت نفسي عايز أكلمها كانت الفنانة مديحة كامل، لما شوفتها في الإسكندرية، لقيت حاجة زي القمر ماسكة الكتب وماشية، وقفت قولتلها أنا أسف بس أنتي قمر، ردت بكسوف قالتلي ربنا يخليك، دي الوحيدة، في ناس متقدريش تقاومي جمالها».

وأضاف الفنان سمير غانم، أثناء حديثه عن مديحة كامل: «أنا اللي اكتشفتها وجت مثلت معايا في الجامعة اسكتش كده قلبت الجامعة والطلاب، لحد ما التليفزيون ابتدى وجينا مصر، وقابلت الأستاذ محمد سالم وجبتها عرفته عليها».

وتابع: "لم أعاكس أي سيدة طوال فترة طفولتي، ولكن الوحيدة التي كنت أريد أن أعاكسها هي الفنانة مديحة كامل، عندما رأيتها قلت لها أنت جميلة جداً، وجاء ردها ربنا يخليك، وكان لديّ أرقام هواتف البنات أكثر من أرقام الأولاد".

وسبق أن تحدث الفنان سمير غانم، عن علاقته بالفنانة مديحة كامل وصداقتها بالفنانة دلال عبد العزيز، خلال استضافته في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، إذ قال: «دلال كانت صاحبة مديحة جدًا، واتأثرت بيها وقررت تلبس الحجاب من شدة تأثرها بيها، واقتنعت برأيها وكلامها الموزون والجميل».

المصدر: هن