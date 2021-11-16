ماجدة الرومي تقبل وتنحني للعلم المصري في حفلها: “مصر الحضن اللي بنرتاح فيه من تعب الحروب”

ابو ظبي - احمد الجزار - أشعلت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، حماس جمهورها بالحفل الذي أقامته قبل قليل، في ختام مهرجان الموسيقى العربية.

وقدمت ماجدة باقة متنوعة من أبرز أغانيها، بقيادة المايسترو نادر عباسي وانطلقت من أغنية “حي على الفلاح”، وحملت علم مصر أثناء غنائها وانحنت له.

كما غنت “عيناك ليال صيفية” و”هيك الصبح” و”كلمات” و”لا تسأل” و”كن صديقي” وغيرها من أغانيها المميزة، وقدمت أيضاً أغنية “حي على الفلاح” للأخوين الرحباني والموسيقار محمد عبد الوهاب وغيرها، قبل أن تهدي حفلها إلى الموسيقار الراحل جمال سلامة، وقالت:” حفلة اليوم أهديها لروح جمال سلامة، رفيق مشواري الطويل بالفن.. عرفته عام ١٩٧٥ مع فيلم “عودة الإبن الضال”.

وأضافت ماجدة الرومي أنها عملت مع جمال سلامة في عدة أعمال بارزة مثل أغنية “بمفترق الطرق”، وقالت:”واستمر المشوار وعملنا اعمالا كثيرة حلوة مع بعض.. وقدمت معه أيضًا أغنية “بيروت ست الدنيا” اللي كل بيروت بتغنيها”، وشهد حفل ماجدة الرومي أيضاً ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك بعد دورة شارك بها عدد كبير من النجوم العرب أبرزهم أصالة وسميرة سعيد وعاصي الحلاني ووائل جسار ومدحت صالح وجنات وغيرهم

وقالت ماجدة الرومي في حديثها للجمهور “لو بس المصريين يعرفوا احنا اللبنانيين بنحب مصر قد ايه.. مصر هي الحضن الدافي اللي بيجمعنا وبنرتاح فيه”.

وأضافت ماجدة الرومي “مصر الحضن اللي بنرتاح فيه من تعب الحروب والدمار، الله يحمي مصر ويبعد عنا كل مكيدة واشوفها متحاوطة بايد الرب ومحمية”.

وطمأنت الفنانة ماجدة الرومي الجمهور على حالتها الصحية في الحفل، بعد تألقها في الحفل واستمرارها في الغناء والتفاعل مع الجمهور طوال مدة الحفل، والذي يعتبر الأول لها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء حفلها الأخير في مهرجان جرش بالاردن، حيث أقلقت الجمهور بسبب شعورها بالإعياء أثناء الغناء، قبل أن تعود بحفلها في دار الأوبرا المصرية وتطمئن الجمهور على حالتها.