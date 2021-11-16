حكاية واسرار فيلم عادل إمام ويسرا الذي تبرأ منه مؤلفه واعتزل الفن بسببه.. لن تصدق السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - قبل 32 عاما، كان العرض الأول لفيلم "المولد" للفنان عادل إمام، والذي أحدث بعد عرضه ضجة كبرى.

في هذا الفيلم ابتعد عادل إمام عن الكوميديا التي اعتاد على تقديمها، وتدور أحداثه حول الطفل "بركات" الذي يتوه عن والدته في زحمة "المولد" يخطفه بائع ويجعله يعيش مع أسرته ويطلق عليه اسم "إبراهيم".

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يكبر إبراهيم ويتورط مع بعض العصابات، ويتحول من لص إلى مهرب ثم رجل أعمال مخضرم، يعود إلى منزل الرجل الذي قام بتربيته ويكشف لـ"أمارة" الفتاة التي عاش على أنها شقيقته أنه ليس شقيقها، وتبدأ قصتهما معا.

والفيلم من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج سمير سيف، وتم إنتاجه عام 1989.

ولهذا الفيلم حكايات كثيرة، أشهرها أن المؤلف محمد جلال عبد القوي اعتزل الكتابة للسينما بسببه.

وحكى محمد جلال عبد القوي أنه اضطر لتغيير نهاية الفيلم بطلب من فريق العمل، كان يريد أن يحصل البطل على جزائه على الجرائم التي ارتكبها، ليغيرها ويجعله يهرب مع حبيبته.

وأكد محمد جلال عبد القوي أنه غير النهاية رغما عن قناعاته، هو كان يرى أن الطبيعي أن ينال البطل عقابه، لكن المنتج طلب تعديل السيناريو، لأن الجمهور لم يعتد على أن يرى عادل إمام يعاقب في نهاية العمل أو يقتل، وكلها أمور لها حسابات إنتاجية.

وبعد هذه الواقعة قرر محمد جلال عبد القوي اعتزال الكتابة للسينما حتى لا يضطر مجددا لتغير نهاية أو فعل شيء رغما عنه.

وفيلم "المولد" من بطولة عادل إمام ويسرا و إيمان وعبد الله فرغلي وأمينة رزق ونور الدمرداش وصمطفى متولي وأحمد سلامة، من تأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج سمير سيف.