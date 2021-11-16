سجن الفنان المصري أحمد حلمي بسبب فيلم «العيل» ... تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - يراهن أحمد حلمي على تجربته السينمائية الجديد «العيل»، التي يحاول الانتهاء من التحضيرات الخاصة به خلال الفترة الحالية من خلال الجلسات التي تجمعه بالمؤلف هيثم دبور والمخرج محمد شاكر خضير، من أجل الاستقرار على التفاصيل النهائية للفيلم، لبدء تصوير المشاهد الأولى في الأيام المقبلة.

وقبل بداية التصوير ننشر تفاصيل خاصة بالشخصية التي يجسدها أحمد حلمي ضمن أحداث الفيلم، حيث يدخل السجن متورطاً في أحد القضايا التي تدور حولها فكرة الفيلم، وهناك تجمعه المشاهد بالنجم عمرو عبد الجليل دخل السجن، وتربطهم علاقة صداقة، ويتعرضون معاً لعدد من المواقف تنتج عنها الكوميديا التي يتميز بها الثنائي في أعمالهم الفنية.

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وقد كان من المفترض تصوير مشاهد العمل في شهر سبتمبر الماضي، لكن التحضيرات والاتفاق مع فريق العمل المشارك في التجربة وتغيير اسم الفيلم من «إكس» إلى «العيل» أدى إلى تاخر التصوير.

ويشارك الثنائي أحمد حلمي وعمرو عبد الجليل كل من روبي وسيد رجب ونسرين أمين ونور إيهاب، وجاري التعاقد مع باقي الفريق، ويظهر الثنائي عمرو وهبة ومحمود حجازي كضيوف شرف ضمن الأحداث بعدد من المشاهد التي تجمعه بأبطال الفيلم.

ويعود حلمي بهذا الفيلم للمنافسة على شباك الإيرادات بعد فيلمه الأخير «خيال مآته» الذي شارك في بطولته كل من منة شلبي والراحل حسن حسني، بيومي فؤاد وخالد الصاوي، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.