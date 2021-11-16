دارين حداد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة دراين حداد، جمهورها، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت بها دارين حداد، بفستان جذاب باللون الأحمر الناري الذى يبرز رشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه الأحمر الذى يبرز جمالها، واختارت تسريحة تتناسب مع إطلالتها لشعرها الأسود القصير، نالت اعجاب متابعيها.
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