شارك الفنان محمد لطفى متابعيه صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر محمد لطفى بصحبة زوجته خلال قضاء العطلة في اسطنبول وعلق قائلاً : "صباح الفل عليكم من اسطنبول الحب الحب ????❤️"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد لطفي يتغزل في زوجته بإطلالة رومانسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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