طرحت المغنية السورية غنى بو حمدان أغنية رومانسية جديدة بعدما فاجأت الجمهور بتغيير كبير في شكلها عما ظهرت به من قبل "ذا فويس كيدز".
ونشرت غنى بوحمدان فيديو كليب أغنيتها الجديدة على موقع يوتيوب، باسم "قلة إحساس"، وهي كلمات باسلة الحلو وألحان يزن الصباغ، وتوزيع أسبر حداد.
وظهرت غنى بو حمدان في فيديو كليب "قلة إحساس" بشكل جديد تماما، وتجسد شخصية تعاني من الشهرة وتسليط الأضواء عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غنى بو حمدان تعود بأغنية ”قلة إحساس” بعد تغيير شكلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.