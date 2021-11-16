غنى بو حمدان تعود بأغنية ”قلة إحساس” بعد تغيير شكلها

طرحت المغنية السورية غنى بو حمدان أغنية رومانسية جديدة بعدما فاجأت الجمهور بتغيير كبير في شكلها عما ظهرت به من قبل "ذا فويس كيدز".

ونشرت غنى بوحمدان فيديو كليب أغنيتها الجديدة على موقع يوتيوب، باسم "قلة إحساس"، وهي كلمات باسلة الحلو وألحان يزن الصباغ، وتوزيع أسبر حداد.

وظهرت غنى بو حمدان في فيديو كليب "قلة إحساس" بشكل جديد تماما، وتجسد شخصية تعاني من الشهرة وتسليط الأضواء عليها.