الليله.. سميرة سعيد تحيي حفل انطلاق الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا بالأوبرا

تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا برئاسة "سهير عبد القادر" بالقاعة الكبرى بدار الأوبرا المصرية.

يقام ملتقى أولادنا هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار "سوا نرجع فرحتنا" ويجمع بين مهرجان الفنون و الفلكلور الأفروصينى، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة .

يأتي ذلك بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ومعالي وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج ومعالي وزير السياحة والآثار د. خالد عناني ومعالي وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ومعالي وزيرة الهجرة السفيره نبيله مكرم ، و اعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور اشرف رضا ، واللواء أحمد حمدي والأستاذة رانيا حمودة ، والأستاذة ريم عبد المجيد والأستاذة ريم حمودة، والأستاذة فايزة هنداوي ، والدكتورة ميرفت ابو عوف، ، ،والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر .

كما سيحضر كذلك أعضاء لجنة التحكيم والتي تتكون لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقي والغناء برئاسة المخرج هشام عطوة , و لجنة إبداعات أولادنا في السينما و الشعر والغناء برئاسة المخرج عمر عبد العزيز, ولجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية و الحرف اليدوية برئاسة د.أشرف رضا .

ومن المقرر أن يحضر أيضا المكرمين لدورة هذا العام من جنوب افريقيا " Zain Bulbulia"ومن فلسطين "حنين أبو غوش"و من السعودية "عبد الله بالنعمه" ومن نصر السيد "منير غبور" و د.أحمد مرئية من تونس إسم السيدة "ايفيلبن بوري".

و سوف يقوم بتقديم الحفل الإعلامي شريف مدكور و سوف تقدم الفنانة سميرة سعيد بصحبة أولادنا أغنية جهاز تسجيل تأليف أمير طعيمة و الحان عمرو مصطفى.