آيتن عامر تدافع عن مسرحية المومس الفاضلة

تعرضت الفنانة إلهام شاهين لهجوم واسع ، من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اسم مسرحيتها المرتقب عرضها «المومس الفاضلة» .
ومن جانبها، دافعت الإعلامية رغدة السعيد ، عن إلهام شاهين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائله : هما ليه مهاجموش شادية في فيلم عفريت مراتي لما غنت ،، "ايرما لا دوس "!؟؟ و كان مكتوب افيش الفيلم بالعربي كمان خلال المشاهد ؟؟.
كما دافعت الفنانة أيتن عامر عن إلهام شاهين بالرد عليها: “ النص دة نص حلو جدا من أهم النصوص اللى اشتغلنا عليها أيام دراستنا فى معهد الفنون المسرحية هو بس اللفظ، رغم إنه لغة عربية فصحى لكن غير دارج عشان كده الناس مستغرباه ”.
وأبدت النجمة إلهام شاهين، استياءها من اعتراض البعض على اسم مسرحيتها المرتقب عرضها «المومس الفاضلة»، قائلة: «قي جهلة كلموني قالولي ليه اختارتوا الاسم ده»، مؤكدة أن المسرحية فرنسية ومترجمة إلى اللغة العربية وهذا هو اسمها.
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