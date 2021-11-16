كشفت الموديل تيارا واهب سبب شائعة ارتباطها بالهضبة عمرو دياب بعد ظهورها معه في عدد من الصور بدبي، والتي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر عمرو دياب منذ حوالي أسبوعين صورة له مع تيارا واهب على حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها بكلمتين "اتقل وراضي"، وهو اسم إحدى أغاني ألبومه الجديد.
وقالت تيارا واهب في مقابلة مع إنسايدر بالعربي، إن صورتها مع عمرو دياب كانت ضمن حملة إعلانية مشتركة بينهما، نافية فكرة وجود أي علاقة عاطفية بينهما.
وأوضحت أنه يشرفها تواجدها إلى جانبه والتحدث معه في أمور هامة بالنسبة لها، لأنه بالنسبة لها مثل أعلى وشكرته على هذه الفرصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيارا واهب تكشف سبب شائعة ارتباطها بـ عمرو دياب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.