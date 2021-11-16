تيارا واهب تكشف سبب شائعة ارتباطها بـ عمرو دياب

كشفت الموديل تيارا واهب سبب شائعة ارتباطها بالهضبة عمرو دياب بعد ظهورها معه في عدد من الصور بدبي، والتي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عمرو دياب منذ حوالي أسبوعين صورة له مع تيارا واهب على حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها بكلمتين "اتقل وراضي"، وهو اسم إحدى أغاني ألبومه الجديد.

وقالت تيارا واهب في مقابلة مع إنسايدر بالعربي، إن صورتها مع عمرو دياب كانت ضمن حملة إعلانية مشتركة بينهما، نافية فكرة وجود أي علاقة عاطفية بينهما.

وأوضحت أنه يشرفها تواجدها إلى جانبه والتحدث معه في أمور هامة بالنسبة لها، لأنه بالنسبة لها مثل أعلى وشكرته على هذه الفرصة.