الرياض - محمد الاطلسي - ولد الفنان عادل إمام في 17 مايو عام 1940 (81 عاماً) في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية٬ ثم انتقل إلى حي السيدة زينب في سن مبكر.

كان والد الزعيم، موظفًا بأحد المصانع الحكومية وعاش طفولته وصباه هناك٬ ثم التحق بجامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس الزراعة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

ندم بشده على تصويره .. حكاية فيلم شهير يكرهه الزعيم عادل إمام ويتمنى حذفه من تاريخ الفني!

حكاية فنان شهير رقص عادل إمام بجنون في حفل زفافه وأصيب بمرض خطير قبل أن يدفن في قبر جدته | تفاصيل مؤلمة ؟

مصر : متعهد بغسل ودفن الموتى يقدم استقالته بعد رؤيته مشهد مرعب في جثة ميت .. لن تصدق ماذا شاهد؟

تحذير علمي : أمراض خطيرة وفتاكة وراء ألم الرجلين و ثقلها عند استيقاظك من النوم .. ماهي و كيفية علاجها ؟

زبيدة ثروت تفضح السندريلا سعاد حسني وتكشف أسرار مثيرة عن تصرفاتها خلف الكاميرات

سجن الفنان المصري أحمد حلمي بسبب فيلم «العيل» ... تفاصيل اكثر

لن تصدق من تكون ..من أشهر فنانة في سوريا وإحدى بطلال مسلسل « باب الحارة » إلى فتاة ليل | تفاصيل صادمة

في أسبوع واحد فقط : طريقة سهلة جدا لتخسيس البطن والتخلص من الكرش نهائيا والنتائج مذهلة .. طريقة التحضير والاستخدام الصحيح؟

حكاية واسرار فيلم عادل إمام ويسرا الذي تبرأ منه مؤلفه واعتزل الفن بسببه.. لن تصدق السبب!

فنان مصر شهير مات حسرة وقهراً بعد أن خانته زوجته مع ابنه أمام عينيه .. فمن يكون؟

معجب يهجم على الفنانة سميحة توفيق في حفل زفافها ويمطرها بالقبلات أمام أنظار العريس .. لن تصدق رد فعلها ؟

موت محقق لكل مريض سكري .. هذه البهارات بمطبخك قاتلة قد تنهي حياتك بشكل مفاجئ ودون أي أعراض جانبية | اكتشفها الآن

بديلاً للفياجرا : هذه العشبة السحرية متوفرة بكثرة منشط جنسي طبيعي 100% - تعرف عليها الآن ؟

وصية رسول الله .. نبتة متوفرة في الأسواق رخيصة الثمن تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة لن تتوقع بعضها (تعرف عليها)

سم مميت .. مشروب شائع يتناوله الكثيرون يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير .. احذر منه بعد اليوم؟

رحمة من الشافي .. هذه العشبة تعالج النقرس والملاريا وآلام المفاصل وانسداد الأمعاء والأرق والكثير من الأمراض دون الحاجة للأدوية؟

احذر تجاهلها .. ظهور هذه العلامة في نومك تدل على نقص حاد في فيتامين B12 الذي يتسبب بضرب وظائف الدماغ والأوعية الدموية

▪ مصر : متعهد بغسل ودفن الموتى يقدم استقالته بعد رؤيته مشهد مرعب في جثة ميت .. لن تصدق ماذا شاهد؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

والفنان عادل إمام متزوج من الدكتورة "هالة" ولهما ثلاثة أولاد، هما: المخرج رامي خريج الجامعة الأمريكية، والممثل محمد إمام، وسارة.

بداية مسيرته

كان التمثيل هواية عادل إمام المفضلة في مرحلة الدراسة، وشارك في عروض الفرق الجامعية ثم التحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت أدواره صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

أول مسرحياته

وقدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي، عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967.

بعدها قدم الزعيم، مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي٬ ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجة واستمر عرضها سبع سنوات، و"الواد سيد الشغال" عام 1985 واستمرت الى عام 1993، ومسرحية بودي جارد.

وابتداءً من عام 1972، لمع إسمه اكثر واصبح وأحد من الفنانين المشهورين في مصر وعلى مستوى الوطن العربي٬ ومن أهم مسلسلاته: دموع فى عيون وقحة، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما ظهرت موهبته الحقيقية التي بشرت بظهور نجم كوميدي كبير خلال مشاركته الفنان الكبير أحمد مظهر بطولة فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968.

حصوله على البطولة

لكن مرحلة ما بعد النكسة 1967-1972 اخرته قليلا فكان يشغل الأدوار الثانية إلى أن جاء دوره الحاسم في فيلم (البحث عن فضيحة) عام 1973 مع النجمة ميرفت أمين والنجم سمير صبري، واثبت عادل إمام إنه ودع الأدوار المساعدة ويستعد للنجومية المطلقة وساعد على ذلك انتصار أكتوبر في نفس العام وحالة الانتعاش النفسي للمخرجين والكتاب ومنذ منتصف السبعينيات حصل عادل إمام على البطولة المطلقة.

عودته بعد غيابه 32 عاماً

وبعد انقطاعه لفترة طويلة عن الدراما التليفزيونية تصل إلى 32 عاما، عاد بثمانية أعمال تليفزيونية عرضت في شهر رمضان في ثمانية أعوام متتالية، بداية من عام 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل العراف عام 2013، ثم مسلسل صاحب السعادة 2014، ثم مسلسل أستاذ ورئيس قسم 2015، فمسلسل مأمون وشركاءه في 2016، فمسلسل عفاريت عدلي علام 2017، ومسلسل عوالم خفية 2018، وأخيرًا مسلسل فالنتينو في رمضان 2019.

ويُعد عادل إمام أطول النجوم عمرًا من حيث تواجده على الشاشة ، واستطاع أن يغيّر جلده الفني أكثر من مرة، وأن يظل على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا سواء في المسرح أو السينما وحتى التليفزيون الذي عاد له بقوة في السنوات الثمانية الأخيرة.

ندمه على دوره في "سيد درويش"

قدم الفنان عادل إمام، خلال مسيرته الطويلة، قرابة 200 عملا، توزعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، ولم يندم سوى على فيلم واحد من جميع تلك الأعمال.

وفي أكثر من حوار صحفي قال الزعيم، إنه نادم على دوره في فيلم "سيد درويش" الذي قدم فيه دور "صبي العالمة"، مشيرًا إلى أنه ظهر فيه بشكل غير لائق (كومبارس أهبل).

وأكد عادل إمام، أنه يتمنى لو عاد الزمن به الى الخلف حتى لا يقوم بعمل دور "صبي العالمة" الذي يراه سقطة في تاريخه. متمنيا حذفه من مسيرته ومن تاريخ السينما.

فيلم "سيد درويش"، بطولة كرم مطاوع وشاركه البطولة هند رستم وأمين الهنيدي وزيزي مصطفى وناهد سمير وهاني شاكر، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد مصطفى سامي ومحمد ابراهيم، ومن إخراج أحمد بدر خان، وتم إنتاجه عام 1966.

ويروي الفيلم قصة حياة الراحل سيد درويش منذ نشأته فى الاسكندرية حتى وفاته المفاجأة يوم عودة سعد زغلول من المنفى مستعرضًا أهم المحطات فى حياته وأهم ألحانه وأغانيه.

اسمه الكامل السيد درويش البحر، وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي. وولد في 17 مارس عام 1892 وتوفي في 10 سبتمبر عام 1923.