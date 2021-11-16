الفاشونيستا اللبنانية تيارا واهب توضح حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حكت الفاشونيستا اللبنانية تيارا واهب عن تأثير ظهورها بصحبة الفنان عمرو دياب معًا في صورة، للمرة الأولى منذ ساعات.

وقالت «واهب» خلال برنامج «The Insider»: «عمري 20 سنة وأنا فنانة لبنانية بغني بالعربي والإنجليزي، وعشت كل حياتي في دبي ومؤخرًا عدت إلى لبنان لأتخرج من الجامعة باقي سنة».

وتابعت: «وكل حياتي بغني منذ أن كان عمري 4 سنوات لأنه شغفي وحلمي وبحبه جدا».

واستكملت: «فجأة عندما كنت مع أصدقائي بدأ عدد المتابعين يزداد 3 آلاف و5 آلاف و10 آلاف وأنا بقول شو عم بيصير».

استطردت: «تحققت من الستوري عند (عمرو دياب) لقيت ما ضافني على استوري وتحققت من الرسائل لقيت الكل بعتلي الصورة قولت: أوكاي شكرا لقد كان جميلًا».

وكان الفنان «دياب» أضاف صورتهما عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، نهاية أكتوبر الماضي، وعلّق على الصورة قائلًا: «أتقل وراضي»، وهي واحدة من أحدث أغانيه.

ويرجع تعليقه إلى ظهور الشابة كـ«موديل» في إعلان لدى إحدى شركات المياه الغازية، والذي طرح منذ فترة وقدم به أغنية «اتقل وراضي»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وعلقت تيارا واهب على شائعة ارتباطهما، قائلة: “الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان، ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا، أنا من معجبيه وأعتقد أنه محبوب من الجميع، كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وأتلقى منه النصائح”.

وتابعت تيارا: هو يلهمني ويحفزني جدًا في كل مرة أتحدث فيها معه، شرف لي أني أتعرف عليه، والتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي.

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يذكر أن الشابة اللبنانية تدرس الإعلام والإتصالات في الجامعة الأمريكية في بيروت.وإلى جانب الدراسة بدأت العمل كموديل وعارضة أزياء، بالإضافة إلى دراسة الموسيقى والغناء.

وقالت عن ذلك: «تمنحني الموسيقى الثقة في أن أعيش حياتي بشكل مستقل وأن عيش هذه الحياة هو حلم بالنسبة لي».

في نوفمبر 2020 طرحت تيارا عبر قناتها في موقع «يوتيوب»، أغنية باللغة الإنجليزية باسم «شخص ما تحبه someone you love»، وظهرت كمغنية في برنامج «صباح الخير يا عرب»، في قناة «mbc».

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