أمير كرارة يقدم “العائدون من داعش” في رمضان 2022

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأ الفنان أمير كرارة، مع المخرج أحمد نادر جلال، والسيناريست باهر دويدار التحضيرات الخاصة بالمسلسل الذي يجمعهم في رمضان 2022.

المسلسل يعد الجزء الثاني من “هجمة مرتدة” الذي قدمه الفنان أحمد عز العام الماضي، وهو أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يركز العمل بشكل عام على الدور الذي تقوم به المخابرات في القضايا الدولية.

وقد تم الاستقرار بشكل مؤقت على عنوان “العائدون من داعش” ليطلق على هذا الجزء خاصة أنه يركز على ملف اَخر مختلف عن الذي تم طرحه في الجزء الأول.

كما أن هناك احتمال اَخر بأن يطلق على المسلسل اسم “العائدون” فقط حيث لم يتم الاستقرار وبشكل نهائي على أحد العنوانين .

وقد استلم المخرج أحمد نادر جلال مؤخرًا خمس حلقات من العمل، بينما يواصل باهر دويدار كتابة باقي الحلقات.

ومن المقرر أن يشرف على العمل إنتاجيا هذه المرة شركة “ميديا هب” لصاحبها المنتج محمد السعدي، بعد أن أشرف على الجزء الأول شركة “سينرجي” والمنتج تامر مرسي.

وقد بدأ المخرج أحمد جلال مؤخرًا الترشيحات الخاصة بالممثلين ومعاينة أماكن التصوير، لرغبته في بدء تصوير المشاهد الأولى من العمل منتصف الشهر المقبل.

يذكر أن أمير كرراة قدم العام الماضي مسلسل “نسل الأغراب” للمخرج محمد سامي، وهو العمل الذي نال العديد من الانتقادات، وقد قررت الشركة المتحدة عدم التعامل مع مخرجه بسببه.