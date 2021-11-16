ياسمين صبري تتخلى عن كتابة قصة مسلسلها الجديد.. وتكشف عن اسم عملها الرمضاني

ابو ظبي - احمد الجزار - تخلت الفنانة ياسمين صبري، عن كتابة قصة مسلسلها الجديد، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022.

حيث أعلنت ياسمين في وقت سابق عن كتابة قصة مسلسلها المقبل بينما سيتولى السيناريست محمد عبدالمعطي كتابة السيناريو، وستتولى مهمة الإخراج مريم أحمدي.

ولكن بعد ترشيح المخرج أحمد صالح لإخراج المسلسل تغيرت ملامح المشروع تماماً، حيث اقتعها أحمد صالح بقصة عمل مختلفة تتناسب معها في المرحلة الجديدة، وهي القصة التي كتبها صالح بنفسه، بينما سيتولى كتابة السيناريو والحوار السيناريست أمجد سري.

وكشفت ياسيمن اليوم عبر حسابها على الاستوري، أن مسلسلها الجديد سيكون بعنوان “دنيا” على اسم الشخصية التي ستقدمها في العمل.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.