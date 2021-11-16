بعد تكريمها في مهرجان قرطاج.. نيللي كريم تواجه حربًا تونسية ممنهجة

ابو ظبي - احمد الجزار - تواجه الفنانة نيللي كريم خلال هذه الأيام حرب ممنهجة من بعض التوانسة بعد تكريمها مؤخرًا بمهرجان أيام قرطاج السينمائي.

الحرب طالتها من بعض الإعلاميين إلى جانب مدير المهرجان الذي كشف أن نيللي قامت ببعض التصرفات غير الملائمة والمتوقعة.

وكانت البداية مع الإعلامي التونسي هادي زعيم، الذي قال أن أكثر لقاء ندم عليه هو لقائه مع نيللي كريم.

ووصف نيللي بكلمات غير مهذبة ولا يصح أن تخرج من فم إعلامي، وكان من الواضح النيل منها، حيث قال خلال استضافته بأحد البرامج: “الفنانة التي استضفتها وندمت اني استضفتها هي الفنانة المصرية نيللي كريم، هي أدوارها كلها نكدية وأنا فهمت أن الأدوار النكدية اللي مثلتها جايين من شخصية نكدية”.

وأضاف: “بالحق عملت معها حوار نكدي جدًا وكنت اسألها سؤال ترد بكلمة ومن وقتها ندمت وكان حوار مرهق”.

مدير مهرجان قرطاج يتهم نيللي كريم بالباطل

كشف المخرج السّينمائي رضا الباهي مدير مهرجان “أيام قرطاج السينمائية” في دورته الـ32، أن النجمة نيللي كريم كانت غاضبة واستاءت من مراسم استقبالها.

قال الباهي: “نيللي كريم لم تكن راضيّة عن الاستقبال الذي حظيت به عند وصولها إلى مطار تونس، رغم أنه تم استقبالها بالورود، وتواجدت مضيفة في استقبالها، لكن نيللي كانت تفضل أن تكون وزيرة الثقافة أو مدير المهرجان في استقبالها”، حسب تصريحاته في لقاء له في برنامج “نجوم” بإذاعة “موزاييك FM”.

وتابع: كنا متفقين مع نيللي كريم أنها ستبقى لمدة ثلاثة أيام أثناء المهرجان، ولكنها قبل ساعات من وصولها إلى تونس غيرت رأيها، وأخبرتنا أنها لا يمكنها البقاء إلا لمدة 24 ساعة فقط، وغيرت التواريخ المتفق عليها لمجيئها وعودتها، كما أنها أملت علينا بعض الشروط، مثل رفضها مقابلة الصحفيين.

ركز “الباهي” في تصريحاته على انتقاد نيللي في كل تصرفاتها، رغم أن شخصية نيللي غير ذلك تماما ولو لم تحب الزيارة أو ترحب بها لما قبلتها من الأساس، ولولا أنها تعرف قيمة قرطاج لما حضرت أيضا، كما أنه يعرف عن نيللي بساطتها الزائدة ولم نسمع عنها يومًا أنها تفتعل المشكلات، ولكن قد يتعرض الشخص لأي ظرف مفاجئ يضطره لتعديل جدول أعماله كما حدث واضطرت لأن تقتصر الزيارة على 24 ساعة فقط تتمثل في حضور حفل الافتتاح واستلام الدرع كما يحدث مع الكثير من النجوم في العديد من المهرجانات، فما الذي يغضب الباهي في ذلك.

كما أنه كيف توقع الباهي أن نيللي كانت تريد أن يستقبلها في المطار، وزيرة الثقافة أو مدير المهرجان، فهل قالتها له؟ اعتقد أن شخصية نيللي أبسط من ذلك بكثير ولا يفرق معها من يستقبلها ولكن طريقة الاستقبال في حد ذاتها تفرق مع أي فنان نستضيفه على أرضنا، ولكن ماذا أيضا أن وجدت سيارة “فيات” مخصصة لاستقبال ضيف المهرجان.

أما بخصوص كلمة المهرجان، فهل طلب المهرجان من نيللي إلقاء كلمة أو تحضير كلمة، أو اهتم أحد أن يطلب منها ذلك على المسرح.

من المعروف أن نيللي لا تجيد الحديث على المسرح مثل كثيرين من النجوم، فهي تبدع فقط أمام الكاميرا ولا تجيد الحوارات الصحفية أو الإعلامية بشكل عام، ولكن إذا كان طلب منها ذلك لفعلت.

انفعال هشام عاشور على أحد المعجبين

الجديد أن الصحافة والإعلام التونسي تداول أمس فيديو لهشام عاشور زوج نيللي كريم أثناء انفعاله على أحد الأشخاص عندما حاول التقاط صورة سيلفي مع نيللي.

وتم نشر الفيديو على نطاق واسع لاستمرار الحملة الممنهجة على نيللي بشكل غير أخلاقي.

وظهر عاشور في الفيديو، وهو ينفعل على أحد الأشخاص يحاول التقاط صورة سيلفي مع نيللي، ووضح من الحديث أن هناك شكلا من أشكال سوء التنظيم سمح للجمهور بالتواجد في كواليس التكريم، فالتفوا حول نيللي مطالبين بالتصوير بشكل أزعجها وأزعج زوجها، مما تسبب في هذا الغضب الذي ظهر عليه.

وقال: “مش هنتصور مع حد، دي مهزلة”.

وهو الفيديو الذي ظهر بعد انتهاء المهرجان بعدة أيام ليستكمل الحملة، ولكن لم يسأل أحد لما انفعل عاشور بهذا الشكل؟ فما هو رد فعلنا إذا إذا وجدت شخص يتصور بطريقة غير لائقة، ويضع يده عليك، أو يقوم بفتح الكاميرا ويرصد صورة من أمامك وأنت لم تسمح له بذلك، وإذا وجدت أنك محاصر بشكل مستفز حتى في الجراج، وإذا وجدت أن التدافع والمطاردة دون تأمين من إدارة المهرجان أدى إلى تمزق الفستان، فكلها تصرفات لن يسمح بها عاشور أو غيره.

ما يحدث مع نيللي حرب ممنهجة لا تتناسب مع قيمة المهرجان، وستجعل أي فنان مصري يكرم في المهرجان بعد الاَن أن يفكر ألف مرة، لأن المهرجان الذي لا يحترم ضيوفه لا يجب أن يُحترم.