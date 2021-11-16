رشدي أباظة يكشف أسرار تعرضه للاغتصاب في أول مرة بحياته .. والجاني والدة زميله الخياطة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لُقب بدنجوان السينما العربية، عمل مع أغلب الفنانات المصريات المتميزات، تميزت اعماله عن غيرها بالتنوع والتميز عن غيره.

وعُرف عنه حبه وعشقه للسيدات"الستات"، ولكن في حياته الخاصة لم يكن كذلك، فكانت حياة مليئة بالأحداث منها خيانة زوجية وتهديدات بالقتل.

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في حوار له مع مجلة"الشبكة" اللبنانية"، قال أباظة: إن أول علاقة لي كانت مع أم زميل لي، والعلاقة كانت كالتالي، كنت أذاكر دروسي مع زميل لي، وكانت أمه رومية تعمل بالخياطة للنساء، وكنت أمضي معه الساعات حتى منتصف الليل، وأمه في الغرفة الثانية ساهرة على ماكينتها، لا تتركها إلا لتعد لنا شايًا أو طعامًا. وذات ليلة قالت لابنها"اذهب واشتر لنا طعامًا"، ودفعت إليه بورقة مالية، فقام الولد وقمت معه، وتابعت" هات كباب من عند الحاتي، خذ الترام رقم 30 ولا تغيب"، وهممت بالخروج معه ولكنها قالت لي:

"الضيف لا يخرج مع صاحب البيت، كما أن الدنيا ليل وأنا أفضل أن تكون هنا لتؤنس وحدتي". وأضاف: الحقيقة أنا لم أشك في نواياها، ونظر لي ابنها وقال " ابق هنا يا رشدي مع أمي وسأعود بعد قليل".

وتابع، بعد نزول صديقه، من المنزل مارس معها الخيانة، وشعر بالخجل الشديد، وشعر بالضيق من خيانته لصديق عمره، معبرا"شعرت بالضيق وقتها بسبب خيانتي لصديقي".

المصدر: الدستور