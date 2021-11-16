ياسمين صبري تكشف صحة علمها بمقلب رامز جلال وحقيقة “حسنة” وجهها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ياسمين صبري، حقيقة معرفتها بمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه رامز مجنون رسمي، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، وحققت حلقتها ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت صبري، خلال فقرة أسئلة فتحتها لمتابعيها عبر استوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، إنها لم تكن على علم بالمقلب قبل ذهابها للبرنامج.

جاء ذلك، ردا على سؤال من أحد متابعيها: مقلب رامز اللي كان في رمضان اللي فات كنتي عارفة بالمقلب قبل ما تروحي؟؛ لترد ياسمين صبري: لأ والله.

كما كشفت ياسمين صبري حقيقة الحسنة التي في وجهها، وهل هي حقيقية أم مصطنعة؟، حيث ردت على سؤال أحد متابعيها: الحسنة حقيقية والله.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة ياسمين صبري اسم مسلسلها المقبل، التي تشارك به في الماراثون الرمضاني 2022، حيث استقرت على اسم دنيا، متمنية أن ينال هذا العمل إعجاب جمهورها.

وأعلنت ياسمين صبري عودتها من جديد إلى السينما؛ بعد أن قدمت فيلم الديزل، عام 2018، وكان هذا العمل آخر أعمالها السينمائية، مشوقة جمهورها لفيلمها الجديد.