نيكول سابا تكشف عن تعرضها لحادث بشع بعد سقوطها في “بركة مياه” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة نيكول سابا، الثلاثاء، عن تعرضها أمس، لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد «مفتاح الحب»، إخراج جمال السوري، موضحة أنها سقطت في بركة مياة أثناء التصوير.
ونشرت نيكول فيديو أثناء احتفال فريق العمل بسلامتها من الحادث عبر «انستجرام» وعلقت عليه :«الحمدلله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحنا وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمدلله جت على قد كده زي ما بيقولوا.. بشكر كل إلى كانو معي عالسات واحد واحد لانه عن جد خافوا على من قلبهم الله يبعد عنكم كل مكروه».
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كانت الفنانة نيكول سابا أعلنت عن تحضيرها لعمل سينمائي مصري تعود من خلاله للأعمال الكوميدية، لكنها أشارت إلى أن تركيزها حالياً على الفيلم الذي ستصوره في الإمارات الشهر المقبل بعنوان «مفتاح الحب» وبعدها ستبدأ بالعمل على الفيلم المصري .
وقالت «نيكول» إن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأضافت أنها اشتاقت للأعمال الكوميدية مثل دستة أشرار وعصابة بابا ماما.
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