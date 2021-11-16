صدمة في الوسط الفني بعد الكشف عن سعر ساعة ياسمين صبري .. لن تصدق الرقم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت ساعة ياسمين صبري الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشرت صورة لها وهي ترتديها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

ساعة ياسمين صبري هي من العلامة التجارية “كارتيير” التي كانت تروج لها ويبلغ سعرها 44 ألف و200 دولار أميركي حيث تقوم بالتسويق لها.

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إلى ذلك وخلال الاسابيع الماضية ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر صادم عن ياسمين صبري وقيامها بخطوة غير متوقعة للانتقام من الممثلة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي.

وانتشرت معلومات أن ياسمين صبري هي بطلة الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ مكان مي عمر الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة للجمهور.

ومن المعروف أن شركة الإنتاج أكدت أن مي هي بطلة الجزء الثاني لذلك اعتبر البعض أن الأمر بمثابة انتقام لـ ياسمين من قبل مي بعد خلافها مع زوجها محمد سامي.

ووقع الخلاف مع محمد بعد مسلسل جمع بين مي وياسمين قبل سنوات بسبب حجم دور الذي كان أكبر من دور ياسمين فحدث سجال بينهما.

مصادر صحافية كشفت أنّ هذا الخبر لا صحة له وأن مسلسل ياسمين الجديد إسمه “ليالي” وبدأ التحضير له وهو من كتابة محمد عبد المعطي.