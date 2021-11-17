“الفستان اتقطع بسبب التدافع “.. نيللي كريم تكشف تفاصيل ما حدث معها في تونس (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة نيللي كريم حقيقة انفعال زوجها على المعجبين خلال خروجها من قاعة تكريمها في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، خاصة أن زوجها لاقى هجوما شديدا من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت فيديوهات ظهر خلالها منفعلا على معجبيها، بعد مطالبتهم بالتقاط الصور التذكارية معها.

وأوضحت نيللي سبب انزعاج زوجها، في مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، عبر شاشة قناة MBC مصر، قائلة: لما خلص المهرجان وخرجنا كلنا، في هجوم حصل عليا، وأنا كنت لابسة فستان طويل وناس داست عليه، والفستان اتقطع، وفي حد زقنى عشان يتصور معايا، وإحنا خارجين من القاعة مكنش في رجال حراسات معايا، وزوجي كان بيحميني، أنا فعلا خرجت من القاعة عايزة أركب العربية وأروح الأوتيل.

وتابعت نيللي: كل ده وأنا متكلمتش.. في هجوم عليا دون داعي، وكان معايا أستاذ طارق الشناوي، كان في لجنة التحكيم وكمان حضر معايا اليوم من أوله.

وأضافت أنها أخبرتهم أنها لن تستطيع أن تتواجد إلا لمدة 24 ساعة لظروف ارتباطها بتصوير بعض الأعمال، وسألت إن كان هذا يناسبهم، فوافقوا، وسافرت يوم 30 والحفل في نفس اليوم ثم عادت يوم 31 أكتوبر.

وأكدت أنها لم تتفق أن تجلس لعدد من الأيام في تونس أو يكون لها ندوة أو مؤتمر صحفي.

وعن عدم إلقائها لكلمة خلال المهرجان قالت إنها اعتادت في كل المهرجانات التي حضرتها أن يتم دعوة الفنان لإلقاء كلمة، موضحة أنها عندما تسلمت التكريم لم يُطلب منها أن تقول كلمتها، على الرغم من أنها كانت تحضر كلمة لتقولها وتحدثت إلى الناقد طارق الشناوي عنها، لكن عندما لم يُطلب منها أن تلقي كلمتها شعرت بالخجل والإحراج فأخذت التكريم ولم تتحدث، وبعدها تم تكريم المنتج صادق الصباح ولم يقل كلمة أيضا فاعتقدت أن هذا هو النظام في المهرجان.

وقالت إنها شعرت بالذهول ولم تصدق ما قاله مدير المهرجان مؤكدة أن كل ما قاله لم يحدث.

وانهت نيللي حديثها قائلة: ” أنا عايزة أحيي الشعب التونسي وأنا بحبه، وبيربطني بيه ناس كتير أنا حبتهم، زي المخرج الكبير شوقي الماجري، وأنا اشتغلت معاه، وطبعا الممثلين التوانسة اللي عندنا في مصر بنعتبرهم مصريين، زي هند صبري، درة، ظافر العابدين، اشتغلنا مع بعض وبنحب بعض، وبحترم الثقافة التونسية، ومهرجان قرطاج شرف ليا إني أكون معزومة هناك واتكرم، ومش موقف صغير أو شخص ممكن يغير حبي لتونس.

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