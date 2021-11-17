أقامت علاقة غير شرعية مع كمال الشناوي وشاركت عادل إمام أهم أفلامه.. سر اختفاء أشهر نجمة مشاهد ساخنة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الفنانة منال عفيفي، أشهر ممثلة إغراء في السينما المصرية فترة التسعينات من القرن الماضي، نظرا لما كانت تقدمه من أدوار جريئة تعتمد على الإثارة بالحركات والعري في عدد من الأفلام التي شاركت فيها.

ولدت منال عفيفي يوم 27 مايو عام 1971، التحقت بمعهد الكونسرفتوار، إلا أنها تركته لتلتحق بمعهد الفنون المسرحية.

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قدمت أول أعمالها من خلال مسلسل "زمن عايش"، مع الفنان حسين فهمي وسعيد عبد الغني، اما اول أعمالها السينمائية فكان عن طريق مشاركتها فيلم "الطيب والشرس والجميلة" عام 1994، مع الفنان نور الشريف وفريد شوقي والهام شاهين، وتوالت بعد ذلك أعمالها ما بين السينما والمسارح والتليفزيون.

عرفت منال عفيفي بتجسيد الأدوار التي تعتمد على الاغراء، ومن أبرز هذه الأعمال دورها في فيلم "عفاريت الأسفلت"، عام 1996، مع الفنان محمود حميدة وسلوى خطاب وعبد الله محمود وفيلم"عفريت النهار" 1997 مع نور الشريف وحسن حسني والهام شاهين، وفيلم "الكلام في الممنوع" عام 2000، بطولة نور الشريف وماجد المصري وماجدة زكي.

و من أفلامها أيضا، فيلم "الأبواب المغلقة"، عام 2000، والذي قدمت فيه شخصية هناء التي تقيم علاقة غير شرعية مع ابن صديقتها، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان في إطار المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن هذا الفيلم، ومن أشهر أدوار الاغراء التي قدمتها أيضا دورها في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" مع الفنان عادل إمام، حيث كانت تغازل الفنان كمال الشناوي وتقيم علاقة غير شرعية معه، وآخر أعمالها كان فيلم "بنات وسط البلد"، عام 2005، مع الفنانة منة شلبي وهند صبري، وبعد هذا العمل أختفت عن الساحة الفنية.