الرياض - محمد الاطلسي - في ثمانينات القرن الماضي خضعت الفنانة المصرية ميرفت أمين لجلسة تصوير داخل منزلها لصالح إحدى المجلات الفنية حيث سجلت يومياتها في أكثر من صورة. وقد قامت الكاميرا بتوثيق لحظة استيقاظ ميرفت أمين من النوم ولحظة دخولها المطبخ ولحظة استمتاعها بالقراءة داخل المكتبة التي يضمها المنزل الذي ظهرت أناقته وبساطة ديكوراته في مجموعة الصور التي تم نشرها. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: مطبخ ميرفت أمين قبل 40 عاما .. لن تتخيل كيف كان والمفاجأة في شكل البوتاجاز - شاهد الصورة وداعاً للكرش .. اليك 6 مشروبات صحية وبسيطة في المنزل تخلصك من دهون البطن بطريقة سحرية .. تعرف عليها في أولى دقائق ليلة الدخلة عروس تكتشف خيانة زوجها .. والمفاجأة في رد فعلها الغريب ؟ أقامت علاقة غير شرعية مع كمال الشناوي وشاركت عادل إمام أهم أفلامه.. سر اختفاء أشهر نجمة مشاهد ساخنة ؟ وداعاً للأدوية : عشبة رخيصة متوفرة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في دقائق .. تعرف عليها ! القرنفل و الليمون : أسرار الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. أسرار وطرق استخدامه ؟ ظهور هذه العلامة في البول علامة تحذيرية ومؤشر خطير إلى الإصابة بـ «أخطر أنواع السرطان» .. تعرف عليها ؟ تحذير هام .. ظهور هذه العلامة حول عينيك مؤشر خطير على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .. تدارك نفسك قبل فوات الأوان لن تصدق ما يحدث لك عند وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح والخل .. نتائجه جبارة لمعاجلة الكثير من الامراض - تعرف عليها مصيبة التعارف عبر فيسبوك .. خلعت ملابسها أمام العريس في ليلة الدخلة فكانت الفاجعة وطلقها فوراً | تفاصيل مثيرة ؟ السبب قد يكون قاتلاً .. ماذا يعني وجود لعاباً على وسادتك عند استيقاظك من النوم؟ كيف تنظفون أجسامكم من السموم الخارجية والداخلية المتراكمة من سنين بهذه الوصفات السحرية؟ .. طريقة التحضير بدون خجل .. أحد رجال الأعمال في السعودية يفضح زوجته ويكشف أسرار من ليلة الدخلة وشهر العسل ؟ الشجرة المعجزة تتواجد في كل البلدان : تقوي الذاكرة وتعالج 40 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل مذهل.. تعرف عليها ؟ رشدي أباظة يكشف أسرار تعرضه للاغتصاب في أول مرة بحياته .. والجاني والدة زميله الخياطة ؟ عروس أردنية تفقد وعيها تماما بعد قيام العريس بممارسة هذا الفعل الصادم أمامها ؟ معجزة الشاي والموز لعلاج حب الشباب والبقع الغامقة بطريقة سحرية غير متوقعة - طريقة التحضير النتائج التي أذهلت الأطباء .. ضعوا البصل الأحمر حول الرقبة وشاهدوا ماذا سيحدث وخاصة للنساء ؟ بشرى سارة إلى كل مرضى التهاب المفاصل .. تعرف على أقوى 8 عصائر لعلاجك جربها لن تندم؟ من إعجاز القرآن الكريم : إجابة السؤال الذي شغل بال الكثيرين وحير الجميع ..أيهما يفضل تناوله على الريق؟ العسل؟ أم زيت الزيتون؟ سر كبير أخفته الفنانة «يسرا» عن الجميع لمدة 15 عاماً حتى فضحوها في المطار معجزة الرجال في غرف النوم .. السر يكمن في «زيت الزيتون والثوم والقرنفل» عند تناوله بهذه الطريقة ؟ سم مميت .. مشروب شائع يتناوله الكثيرون يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير .. احذر منه بعد اليوم؟ ▪ وداعاً للكرش .. اليك 6 مشروبات صحية وبسيطة في المنزل تخلصك من دهون البطن بطريقة سحرية .. تعرف عليها https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw وكانت منة إبنة ميرفيت أمين والممثل المصري حسين فهمي، قد كشفت عن حالة والدتها بعد رحيل دلال عبد العزيز. ونشرت منة صورة تجمعها بوالدتها مع الممثلة الراحلة وإبنتيها دنيا وإيمي سمير غانم من إحدى المناسبات عبر صفحتها الخاصة، وكتبت: "أنا مازالت في حالة من الصدمة، بدور على كلمات لنعيك مش لاقية، وعندما نظرت لأمي لقتها محطمة وتشعر بالفراغ الكبير في حياتها، مفيش كلمات تكفي لوصف دلال عبدالعزيز فهي كانت صديقتها وأمها، كانت رمزا للاستقرار والأمان بالنسبة لها". واختتمت منة حسين فهمي حديثها قائلة:"الآن أنا تائهة ومرعوبة". في حين تدرس الشركة المنتجة لمسلسل "​الا انا​" تمديد فترة تأجيل تصوير العمل بسبب دخول ميرفت أمين​ في نوبة اكتئاب بسبب وفاة صديقة عمرها ​دلال عبد العزيز​، بعد أن قامت بتأجيله 10 ايام.

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