شاهد.. بطلة العالم في السباحة دينا طارق تتالق بفستان زفاف خلال افتتاح...

تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة و الجمباز و كرة تنس الأرضى بفستان زفاف من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري خلال الاحتفال بزفافها على "محمود " ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحرص البحيري وعدد كبير من الحضور من نجوم الفن والإعلام على مشاركة العروسين الإحتفال بالزفاف مع وعد من البحيري بتبني العروس خلال تمثيلها النشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية بالإضافة إلى سعادته التي لا توصف بقدرته على رسم اجمل ابتسامة للعروس وهي فرحتها بفستانها والتي أعلى درجات السعادة التي لا تقدر بثمن بالنسبة له.

و أحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى.

يقام الملتقي هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا" ويجمع بين مهرجان الفنون و الفلكلور الأفروصينى، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة .

الحفل أخرجه الفنان وليد عوني، بحضور، وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم و وزير السياحة والآثار د. خالد العناني و وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي و وزيرة الهجرة السفيره نبيله مكرم ،اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور اشرف رضا ، واللواء أحمد حمدي والأستاذة رانيا حمودة ، والأستاذة ريم عبد المجيد والأستاذة ريم حمودة، والأستاذة فايزة هنداوي ، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن رانيا فريد شوقي ، هالة صدقي ، الموسيقار هاني شنودة والمخرجين عمر عبد العزيز، هشام سليمان و أحمد صقر واشرف فايق .. بالإضافة إلى الاعلاميين محمد الغيطي ، منى سراج ، بوسي شلبي .. وعدد كبير من اسر ذوى القدرات الخاصة.

جاء حفل الافتتاح بشكل غير تقليدي، حيث كان علي شكل قصة ، كتب لها السيناريو الشاعر عبد الله حسن وقام الإعلامي شريف مدكور بدور الراوي ، وبدأ الحفل باغنية "هنا هنا في بلدنا" للمطربة رباب ناجي .. بمشاركة برنس سامو بالطبلة الأفريقي.

تبع ذلك كلمة ترحيب من شريف مدكور، قبل عرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة للملتقي وإنجازات المؤسسة في مجال دمج "ذوي القدرات الخاصة"، ثم تم تكريم كل من إسم الفنانة إيفلين بوريه، الدكتور أحمد مرسي ومنير غبور من مصر، ومن فلسطين "حنين أبو غوش"و من السعودية "عبد الله بالنعمه"، ومن جنوب افريقيا " Zain Bulbulia".

ثم صعد أعضاء لجان التحكيم إلي المسرح، وتتكون من لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقي والغناء برئاسة المخرج هشام عطوة , و لجنة إبداعات أولادنا في السينما و الشعر والغناء برئاسة المخرج عمر عبد العزيز, ولجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيليه و الحرف اليدوية برئاسة د.أشرف رضا.

جاء بعد ذلك ذلك تقديم فقرة بيتر بان ، التي قدمها الطفل زين، وفقرة الأراجوز ، تلتها فقرة قدمتها فرقة صينية ، وقدم مينا فقرة عزف علي بيانو أرضي بقدمية أثار إعجاب الجمهور، بعد ذلك قدمت الفرقة الكينية - فقرة استعراضية okto trape Kenya .

ثم ألقي الشاعر عبد الله حسن مع شاعر من ذوي القدرات الخاصة قصيدة بعنوان "أرض الأحلام"، بعدها عرض فيلم عن مصر القديمة والحديثة والانجازاتـ ولقطات للعشوائيات قبل وبعد التجديد، مع استعراض واسع لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال التنمية والمعمار والزراعة و الصناعة، يصحبه مقتطفات صوتية لبعض خطاباته، ومشاهد من التحام قوى الشعب مع الرئيس، ومجهوداته في تحويل مصر إلى أرض الأحلام.

ثم قدمت الفنانة رباب أغنية "مفروشة بالحنة" مع مجموعة من "أولادنا"، ثم ظهرت الفنانة سميرة سعيد من بين الجنيات الجميلة بأجنحة بيضاء، وقدمت أغنية "جهاز تسجيل" بمصاحبة مجموعة من ذوي القدرات الخاصة.

بعد ذلك ظهرت صورة الفنان سمير غانم على الشاشة يصحبها دخول الاطفال بملابس فطوطة، وجاء الختام على اغنية انستونا بصوت الفنان الراحل سمير غانم وغناء جميع افراد العرض.