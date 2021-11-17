النجمة صبا مبارك تشارك متابعيها كواليس مسلسل عنبر 6

نشرت النجمة صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت صبا مبارك في الصورة من كواليس مسلسل عنبر 6 مما اثار اعجاب متابعيها.

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