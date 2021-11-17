جورج كلوني يحمل أليك بالدوين مسئولية مقتل مديرة تصوير فيلمه هالينا هاتشينز

انتقد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني حادث إطلاق النار من قبل النجم أليك بالدوين على المصورة السينمائية في فيلم Rust، في مقابلة إذاعية له.

ووصف جورج كلوني الحادث بأنه مثير للغضب، مشيرا إلى أن أليك بالدوين وطاقمه تجاهلوا قواعد السلامة المعمول بها في كواليس تصوير الأفلام منذ عقود ويستخدمها جميع صناع السينما لحماية العاملين والنجوم.

وقال نجم هوليوود المخضرم إن وفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا كانت نتيجة "الكثير من الأخطاء الغبية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "New York Post" الأمريكية.

وأضاف جورج كلوني الذي يبلغ من العمر 60 عاما: "ربما لم يستخدموا هذا السلاح حتى للقيام بالتدريبات على التصويب، لكن كان لديهم ذخيرة حية، كل هذا الذي رأيناه مثير للغضب والجنون."

​وكتب بالدوين (63 عاما) في تغريدته اليوم عبر حسابه على "تويتر" المحمي: "كل موقع تصوير لفيلم مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد".