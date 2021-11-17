نيكول سابا تتعرض لحادث خلال تصوير فيلمها الجديد

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لحادث خلال تصوير فيلمها "مفتاح الحب في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة"، وكشفت نيكول سابا تفاصيل ما حدث ونشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو من احتفال فريق العمل بسلامتها بعد الحادث، وعلقت على الفيديو قائلة:"الحمد لله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحنا وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمد لله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن".

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