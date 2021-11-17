صدمة في الوسط الفني بعد تداول فيديو اباحي لبطلة مسلسل « أنت أطرق بابي » هاندا ارتشيل.. ولكن!

الرياض - محمد الاطلسي - تحظى الممثلة التركية هاندا ارتشيل بشعبية كبيرة في تركيا و الوطن العربي خاصة بعد مسلسلها الأخير “أنت تطرق بابي”، والذي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب الممثل التركي كرم بورسين.

دائما ما يبحث الجمهور عن صورها الجديدة والقديمة، لكن تظهر احيانا صور مركّبة وزائفة لها يقال عنها انها تمارس الجنس. والحقيقة انه رابط لفيديو اباحي لممثلة إباحية ولا علاقة له بهاندا.

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تصدّرت #هاندا ارتشيل غلاف مجلة “ان ستايل” بنسختها التركية، وعُقد لقاء معها وتحدثت عن المرأة والعنف والبيئة والأزياء، وعن العلاقة التي تربطها بالممثل كرم بورسين.

أظهرت هاندا جانباً من شخصيتها وهي الاهتمام بالبيئة والاستدامة حيث قالت:. “أحرص على عدم استخدام البلاستيك إلا إذا اضطررت لذلك، وعدم إهدار المياه غير الضرورية، وشراء منتجات قابلة لإعادة التدوير، وفي الوقت نفسه أفصل القمامة في منزلي عن الورق والزجاج والبلاستيك، وأجمع القمامة التي أراها عندما أكون في الإجازة أو في الغابة”.

وتحدّثت عن الحرائق التي حلت الغابات في تركيا الصيف الماضي، وقالت إنّها أثّرت عليها بشكل كبير:. “بكيت لأيام وأنا أفكر في المخلوقات التي تضررت في تلك الكوارث” مشيرة إلى أنّها عندما حاولت المساعدة هدأ حزنها.

وقالت عن علاقتها بكرم بورسين:“بعد قضاء معظم وقتنا معاً، أصبح كرم أكثر شخص يعرفني ويفهمني. من حسن حظي أن أكون شريكة مع شخص أعرفه جيداً، وصولنا إلى مرحلة التفاهم من دون الحاجة للكلام. وهذا بالطبع ينعكس على الشاشة بطريقة مختلفة”.

المصدر - تركيا الآن