إطلاق شعار مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي الرسمي

كشف المخرج "سعد هنداوي" رئيس مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الشعار الرسمي للمهرجان، وذلك بعد أن أعلن عن إقامة مسابقة لتصميم الشعار شارك خلالها عدد من المصممين إلى أن وقع الإختيار على هذا الشعار.

قام بتنفيذ الشعار المخرج "محمد ماجد" الذي شارك بالمسابقة وهو مخرج مصري و Art Director تخرج من المعهد العالي للسينما - أكاديمية الفنون في مصر، و هو أحد الخريجين البارزين من أكاديمية نيويورك للأفلام بلوس انجلوس الولايات المتحدة الأمريكية. حاز على العديد من الجوائز الاقليمية والدولية كمخرج ومدير ابداعي في مجال صناعة الأفلام، الإعلانات التلفزيونية والرسوم المتحركة.

و ذكر "محمد ماجد" في حديثة عن تصميم الشعار انه إعتمد على وجود بعض العناصر والاشكال السينمائية مثل استخدام الكلاكيت وشريط السينما للتعبير عن ماهية المهرجان وصناعة الافلام، وكان التحدي في إبراز عنصر يعبر عن هوية مدينة الاسماعيلية ودمجه مع بقية الأشكال من حيث أبعاد الكتلة والفراغ وتم البحث عن الأنماط والاشكال التي تعبر عن المدينة إلى أن تم الاستقرار على عنصر التمساح لما تشتهر به المدينة من وجود بحيرة التمساح القديمة في مدينة الاسماعيلية ولما لها من خلفية تاريخة حيث كانت المدينة قديما يطلق عليها لقب مدينة التمساح قبل الاسماعيلية، وبعد دمج تلك العناصر ظهر التصميم بالصورة النهائية.

ومن جانبة ذكر المخرج "سعد هنداوي" أن إدارة المهرجان تقوم حاليآ باستقبال الأفلام المقرر مشاركتها بالدوره ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الذي سيقام في الفترة من ١٧ وحتي ٢٣ مارس ٢٠٢٢ من خلال الموقع الرسمي للمهرجان

http://ismailiafilmfest.com/ismailia2022/

على أن يتم إغلاق باب إستقبال الأفلام ١٠ يناير ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .