الأردن تنضم لصفوف الدول العربية وتمنع عرض Eternals

قررت هيئة الإعلام الأردنية منع عرض فيلم مارفل الجديد Eternals في جميع دور العرض السينمائية بالمملكة منذ 10 نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان رسمي للهيئة أن الشركة الصانعة والموزعة لفيلم Eternals لم تلتزم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن القرار جاء استنادا لأحكام المادة (7/ب) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص: على "منع عرض أي جزء من المصنف المخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه".

وأضافت الهيئة أن القرار جاء بعد أن رفضت الشركة المصنعة للفيلم حذف بعض المشاهد التي لا تتوافق مع نظام المصنفات المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى تغيير التصنيف العمري للفيلم المعروض.

وأكدت الهيئة على أن الفيلم لم يعرض أبدا في أي من دور السينما في المملكة، وذلك لتضمنه على مشاهد لزواج مثليي الجنس بين اثنين من أبطاله بحسب موقع روسيا اليوم.

وأعلنت سينما أيماكس الشهيرة منع عرض فيلم مارفل الجديد Eternals في مصر، بعد حوالي أسبوع من تأجيله وإلغاء الحجوزات السابقة له في دور العرض المصرية.

ونشرت سينما أيماكس عبر حسابها على فيسبوك صورة لبوستر فيلم Eternals مصحوبا بإشارة الممنوع من العرض، لكنها كشفت عن عمل آخر لمارفل يطرح قريبا.

ستعرض سينما الأيماكس الشهيرة فيلم Spider-Man No Way Home قريبا عبر شاشاتها تعويضا للجمهور عن عدم عرض Eternals.

ووصف تقرير لموقع فاريتي حول إيرادات فيلم Eternals المحلية بأنها تعد "خيبة أمل" كبيرة لمارفل التي تلقى أفلامها رواجا كبيرا، وتحقق أرقام عالية في شباك الإيرادات.

وسجل Eternals واحد من أسوأ الافتتاحيات السينمائية في تاريخ أفلام مارفل، رغم كتيبة أبطاله الكبيرة التي تضم على رأسها أنجلينا جولي وسلمى حايك وجيما تشان وريتشارد مادن وكيت هارينجتون.

في الوقت نفسه لم يلق الفيلم الإقبال والصدى المناسب لدى الجمهور مثل غيره من أعمال مارفل التي حققت أرقام كبيرة في شباك التذاكر.

كشف تقرير لموقع هوليوود ريبورتر، عن منع عرض فيلم أنجلينا جولي الجديد Eternals في دور العرض بالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

وعلم الموقع الفني الشهير من مصادر له، إن فيلم Eternals الذي كان مقررا طرحه في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي ومصر قوبل برفض كبير من قبل الرقابة المحلية للدول الثلاث.

وطلبت الرقابة المحلية حذف وتعديلات العديد من مشاهد فيلم Eternals، وهو ما لم تكن ديزني أو مارفل على استعداد