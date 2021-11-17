ماجد المصري يخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل”بابلو”

وكشف ماجد المصري عن تفاصيل المسلسل خلال لقاء مع برنامج mbctrending وقال إنه مسلسل أكشن لكنه يقدم من خلاله رسالة مهمة وهي لا للإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء وغيرها من الرسائل التي تهم المجتمع. ومسلسل "بابلو" من إنتاج ممدوح شاهين وإخراج إبراهيم فخر وتأليف حسن دهشان.

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