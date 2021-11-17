لقاء الخميسي توجه رسالة لطليقة مصطفى فهمي: “حقك على راسنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة للإعلامية فاتن موسى، بعد أن كشفت الأخيرة عن أقوال طليقها مصطفى فهمي الذي اعترف أمام النيابة بحصوله على بعض متعلقاتها الشخصية وطلاقه لها بشكل غيابي.

وعلقت لقاء الخميسي على منشور فاتن موسى، التي كشفت خلاله إقرار مصطفى فهمي أمام النيابة بأخذ بعض متعلقاتها من شقة الزوجية.

وكتبت لقاء الخميسي مبدية اعتذارها لفاتن موسى عمّا حدث معها: حاجة تحزن الحقيقة، معلش حبيبتي حقك على راسنا.

وكتبت فاتن موسى في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام: مصطفى فهمي يتراجع ويعترف أمام النيابة.. نعم طلّقتها طلاقًا رجعيًا وأخذت اللاب توب و18 حقيبة لمطلقتي من شقة الزوجية.

وجاء في البيان: “بيان لمحامية الإعلامية فاتن موسى، الفنان مصطفي فهمي يقر أمام النيابة العامة أول أمس بأنه قام بتنزيل وحيازة ثمانية عشر شنطة تخص جزء من المتعلقات الشخصية للإعلامية مدام فاتن موسى من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل-الدقي، حيث قام باستغلال عدم وجودها في مصر حتى يقوم بتطليقها طلاقا غيابيا رجعيا”.

وأضاف البيان: “الأمر الذي يكون ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها واللاب توب الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة الاثنين أول أمس لاستلامه، ما يؤكد وجود تعارض بأقواله سواء في أي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإلكترونية، والمحضر الذي فُتح يوم 10 نوفمبر في دايرة قسم الدقي”.

وكانت فاتن موسى اتهمت طليقها مصطفى فهمي بالاستيلاء على متعلقاتها، ونشرت فيديوهات عبر صفحتها على “إنستجرام” كشفت فيه عدم وجود أغراضها الشخصية في شقتها بمصر.

وكتبت فاتن موسى: “أين متعلقاتي الشخصية ؟؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي ؟ أين اللاب توب الخاص بي؟؟؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي ؟؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال 12 يوم فقط ؟؟؟؟”

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