بينهم شاكوش وعنبة وحمو بيكا.. “الموسيقيين” تصدر بيانًا بأسماء 20 شخصًا ممنوعين من الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية قبل قليل، بيانًا تضمن 20 شخصًا ممنوعين من الغناء في مصر، لحين تقنين أوضاعهم والحصول على تصاريح بممارسة المهن.

وقد تضمنت القائمة هذه المرة حسن شاكوش، بعد أن قررت النقابة منعه من الغناء نهائيًا على خلفية مشكلة مع رضا البحراوي وإهانة زملاء مهنته.

ومن بين الأشخاص الذين تضمنهم البيان، كل من: ” حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، أبو ليلة، أحمد قاسم الشهير بـ فيلو، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا وسمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطا، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا، وكذلك عنبة”.

وكانت نقابة الموسقيين قد أصدرت في وقت سابق بيانًا يتضمن بعض الشروط في الحفلات، أبرزها منع الغناء على طريقة البلاي باك، أو باستخدام الفلاشة، وفرض غرامات على المطربين الذين يتخطوا هذا القرار، وكان المطرب أحمد سعد أول من أوقعت النقابة عليه غرامة بسبب الغناء على طريقة البلاي باك.

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