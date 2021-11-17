رامي جمال يكتب كلمات أحدث أغنياته ويهديها لزوجته.. والأخيرة تعلق

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ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان رامي جمال، عن كتابة أغنية جديدة وقد قرر أن يهديها لزوجته نريمان.
وكشف رامي، عن المقطع الأول من الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول الأغنية في مطلعها: “مفيش ولا ميزه مش فيكي بشوف الدنيا بعنيكي اقولك حاجه انا حتي بقيت اقيس الجمال بيكي”.
وطرح رامي جمال مؤخرا أغنية “خليكي” من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.
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