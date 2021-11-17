لعدم التزامه بالقواعد والمظهر العام.. نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف حسن أبو الروس عن الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف الفنان حسن أبو الروس، اليوم الأربعاء، وذلك لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا قالت خلاله: قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـ حسن أبو الروس، عن العمل اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

وسبق، وكشفت نقابة المهن الموسيقية، أسماء الممنوعين من الغناء بشكل نهائي لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، وأبرزهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعنبة، وعمرو حاحا، ومسلم، وريشا كوستا، وفرقة الكعب العالي، وغيرهم.

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