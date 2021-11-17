سقط مرتين في الاختبارات.. نقابة الموسيقيين تكشف سبب منع حمو بيكا من الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية عن سبب منع حمو بيكا عن الغناء، ضمن القائمة التي أصدرتها النقابة اليوم للأشخاص الممنوعين من الغناء.

وقال “عامر” في تصريحات صحفية

إن حمو بيكا وجد في نقابة المهن الموسيقية قبل أسبوعين من الآن، ورسب في الاختبارات للمرة الثانية، ولذلك ممنوع من الغناء في مصر لحين تقنين أوضاعه في النقابة.

كما أعلنت نقابة المهن الموسيقية، منع عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، وذلك لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة لمزاولة مهنة الغناء، في مصر، وكان أبرزهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعنبة، وعمرو حاحا، وكزبرة وحنجرة، وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو، ومصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، ومجدي شطة.

كما منعت نقابة المهن الموسيقية كل من أبو ليلة، حمو طيخة، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، شكل، وزة مطرية، فرقة الكعب العالي، شواحة، ريشا كوستا وسمارة، ولاد سليم.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: يُمنع كل من ليس عضوا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعه واجتياز الاختبارات.

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