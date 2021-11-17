هل تذكرون الفنانة الكبيرة ميمي جمال .. لن تصدق كيف بدت في أول ظهور لها بالحجاب بعد الاعتزال وإعلان إسلامها ؟ .. شاهد 

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الايام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية صورة للفنانة المتألقة ميمي جمال، زوجة الفنان الراحل حسن مصطفى، زعموا أنها أول صورة لها بعد اعتناقها الإسلام.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير، فقد ظهرت الفنانة ميمي جمال وهي ترتدي عباءة سوداء، وتلف الحجاب حول رأسها، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل إن كانت قد ارتدت الحجاب بشكل نهائي أم لا.

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وجدير بالذكر أن الفنانة المتألقة ميمي جمال كانت أعلنت منذ عدة شهور عن رغبتها في اعتزال التمثيل، حيث قالت إنها أصبحت أكثر راحة بعد أن جلست في المنزل بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، وأنها حاليا ليس لديها الطاقة للعمل بعد رحيله.

وأضافت أنه عرض عليها الكثير من الأعمال ولكنها رفضتها، ولكن عندما اتصل بها الفنان أحمد حلمي من أجل دور في فيلم «لف ودوران» لم تستطع الرفض لأنها تحبه جدا.

كما كانت ميمي قد عبرت من قبل عن رغبتها في ارتداء الحجاب وذلك بعد رحيل زوجها الفنان حسن مصطفى، وهو ما أثار الشكوك في أنها قد ارتدته بالفعل.

المصدر | مواقع اخبارية مصرية