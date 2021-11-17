وزيرة الثقاقة تدشن اول منفذ لـ ” كشك كتابك ” كنموذج للمشاركة...

عبد الدايم : كشك كتابك يهدف الى توطين الثقافة فى قرى حياة كريمة وتوفير محتوى ثقافى يخاطب مختلف شرائح المجتمع لنشر الأفكار البناءة وتصويب المفاهيم

دشنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اول نموذج من كشك كتابك بساحة دار الاوبرا والذى يتم تنفيذ 333 وحدة منه ضمن مشاركات وزارة الثقافة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ونجوع مصر وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وبحضور اعضاء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور هشام عزمي أمين عام للمجلس الاعلى للثقافة، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما.

وجهت عبد الدايم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدعمه المشروع ، وقالت انه يستهدف توطين الثقافة فى القرى التى يتم تأهليها إيماناً بنشر التنوير وتعزيز قيم الثقافة المصرية الأصلية ، وتابعت انه يسهم فى بناء الشخصية القادرة على الحفاظ على ما تم تطويره وبناؤه من قرى مبادرة حياة كريمة، كما أنه يهدف لتوفير محتوى ثقافى يخاطب مختلف شرائح المجتمع لنشر الأفكار البناءة ومحاربة التطرف وتصويب المفاهيم خاصة لدى الشباب والمساعدة فى تكوين وعى الأجيال الجديدة ، مؤكدة انه يمثل احد مسارات تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف ربوع مصر ، واضافت ان كشك كتابك يضم مبادرة ثقافتك كتابك التى تتيح المطبوعات باسعار تبدا من جنيه حتى 20 جنيه وذلك لنشر المعرفة وغرس قيم التعلم وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على القراءة والاطلاع، لبناء عقول ،متابعة انه يساهم في خلق فرص عمل من خلال ادارة وتشغيل ابناء القرى لهذه المنافذ .

وقال رئيس هيئة الكتاب أن هذا المنفذ يعد نموذجا تسنهدف الوزارة تنفيذه بمحافظات مصر ضمن مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تهدف لتوفير الكتاب بأسعار مخفضة لنشر المعرفة، واضاف أن كشك كتابك يصم كتب الهيئة العامة المصرية للكتاب ومطبوعات الجهات المعنية بالنشر بوزارة الثقافة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل ومطبوعات مختارة من اصدارات دور النشر الخاصة تشرف على انتقاء عناوينها الهيئة المصرية للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين ضمانا للمحتوى المعرفى .

يذكر أن مشروع "كشك الكتاب" يعد احد محاور مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة وإصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصرين لأبناء القرى بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي يتم الاتفاق معها لتحديد أماكن وعدد الأكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية وذلك ووزارات الداخلية،الدفاع، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتتميز المنافذ بشكل جمالى يتسق مع مفردات التطوير التى تشهدها قرى حياة كريمة ، كما يسهم فى توطين الثقافة بأفرعها المختلفة بوصفها صناعة قادرة على توفير فرصة عمل لأبناء هذه القرى ويفتح افاق الاستثمار فى الثقافة والصناعات الثقافية ومن بينها نشر الكتب وتوزيعها قادرة على منافسة غيرها من الصناعات.