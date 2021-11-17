انوثة ساحرة .. بنات النجم محمد هنيدي في أول ظهور بعدما اخفاهن عن الاعلام سنوات طويلة يخطفن الانظار بجمال فاتن .. شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - الصور التي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا لاسيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر الفنان محمد هنيدي يتوسط ابنتيه فاطمة وفريدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجم محمد هنيدي برفقة ابنتيه في أحدث ظهور لهن.

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وأثارت ابنتي محمد هنيدي إعجاب الجمهور، حيث جاءت التعليقات: «كبروا واتغير شكلهم» وقال آخر: «شكلكو اتغير خالص»، وتابع آخر: «تحس انهم أكبر من أبوهم»، وتابعت أخرى: «البنت الصغيرة شبهه بالظبط».

يُذكر أن أبناء محمد هنيدي ظهروا معه للمرة الأولى في العام 2019، وذلك في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وقد التقط محمد هنيدي عدد كبير من الصور مع فاطمة وفريدة وأحمد ووالدتهم السيد عبير الأسعد، وظهروا جميعا مبتسمين، وتألقت الفتاتين بملابس سهرة لامعة، فيما ارتدى الابن بدلة سوداء تشبه بدلة والده، أما الأم فقد ظهرت وقد فقدت كثير من وزنها، حيث كانت تعاني قبل سنوات من الوزن الزائد.

في سياقٍ آخر، وقّعت قناة المحور عقد مع النجم محمد هنيدى لتقديم برنامج جديد على شاشتها وسيتم التصوير خلال الفترة المقبلة.وتعد هذه عودة للنجم محمد هنيدى في تقديم البرامج التليفزيونية، حيث قدم من قبل برنامج مسابقات على قناة روتانا مصرية عام 2012، بعنوان ” لحظة شك أو Trust “.

وأوضحت قناة المحور في بيانٍ رسمي لها، أنها تشهد تطورًا على كافة المستويات منذ انطلاقتها، فى أعقاب انتقال ملكيتها وتحديث إدارتها والتى بدأت من أبريل الماضى، بتغيير المحتوى الإعلامي.

وأشارت القناة إلى أن حركة التطوير حققت نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان 2021 الماضي، نتيجة لتغيير المحتوى الإعلامي داخل القناة.

ولفتت إلى أن ظهور هنيدي في برنامج ستكون المرة الأولى للنجم المصري، فى تقديم برنامج تليفزيوني علي شاشتها “المحور”، متوقعة أن ينال البرنامج نسب مشاهدة عالية، نتيجة لشعبية الفنان المصري الكبيرة فى مصر والدول العربية.