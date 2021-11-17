عادل إمام انقذ حياتي 3 مرات.. حكاية الفنانة التي احبت الزعيم حد الجنون وتزوج غيرها - لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت النجمة يسرا في مقابلة تلفزيونية سابقة، أن الفنان عادل إمام أنقذ حياتها أكثر من مرة، وقالت أن المرة الأولى هي عند فقدان صوتها أثناء تصوير فيلم رسالة إلى الوالي يومها أنهى الزعيم الفيلم بالكامل، وانتظرها حتى تعود من علاجها وتستكمل مشاهدها.

ونصحها الزعيم وقتها بزيارة طبيب في فرنسا لمعالجتها، وعندما سافرت إليه، اكتشفت أن لديها جلطة في الحبال الصوتية وخضعت للعلاج هناك لمدة 3 أشهر.

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وظن الناس حينها أنها كانت تقوم بعملية تجميل لأن وجهها كان دائريا بسبب حقنها بمادة الكورتيزون، مشيرةً إلى أنها فقدت 12 كيلو غراما من وزنها بعد ذلك.

أما المرة الثانية، إثر تعرضها لفايروس خطير كان سيصل للمخ، ودلها عادل امام حينها على طبيباً في فرنسا أيضاً، اما المرة الثالثة حين أجهضت مولدها وهي في الشهر الخامس، مؤكدة لا تفصح عن حالتها الصحية دوما لأن الجمهور يريد البهجة والفرح.

وقالت الفنانة يسر "كان طالع على المخ، وقعدت 3 شهور في فرنسا بتعالج، والناس كانوا فاكرين إني بتفسح".

وأضافت: "كنت بين الحياة والموت، والدكتور كان داخل بينادي على مريض، ولما شافني رمى المريض وقعده على الكرسي، وقالي إني بقالي 48 ساعة بموت بالمنظر ده".

وتابعت: "عادل إمام هو اللي بعتني عنده، الراجل ده أنقذ حياتي 3 مرات في حالات مختلفة، ومرة تانية رحت له في بداية التسعينات وصوتي راح، وبعتني للدكتور، وكنت رايحة أكشف وأرجع، لكن طلع عندي جلطة في الأحبال الصوتية، قعدت 3 أشهر متكلمش، الدكتور ده أنقذني وخففني تماما دون أي جراحة، هو زعيم حياتي".

وقدمت الفنانة يسرى خلال مسيرتها السينمائية العديد من الاعمال التي نالت قبول واسع لدى الجمهور وحققت نجاح كبير، واشتركت مع الفنان الكبير عادل إمام في اعمال كثيرة، ما أشهرها رسالة الى الوالي، وكان اخرها مع الزعيم فيلم بوبوس.