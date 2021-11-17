حمو بيكا بعد منعه من الغناء: “ناخد رأي الجمهور وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقطع عيشنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه الشديد من قرار نقابة المهن الموسيقية بعد منعه عن الغناء لعدم حصوله على تصريحات اللازمة من النقابة.

وقال حمو بيكا، خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: أولا أنا بشكر نقابة المهن الموسيقية في مصر لها مني كل احترامي، أنا النهاردة طالع بتكلم وأنا فرحان وسعيد، لأني بسمع قرار إيقافي بقالي 5 سنين، أنا اتعملي محاضر وقضايا كتير أوي، لما أنت توقفني أنا مش بقف لوحدي أنا معايا ناس كتير فاتحة بيوتها.

وتابع: في ناس كتير لا تصلح للغناء ومعاهم كارنيه النقابة، وفي المجال ومش عايز أقول أسامي عشان هما صحابي وأكلنا مع بعض عيش وملح، أنا بنزل أشتغل وبدفع تمن التصريح، تصريح الساحل كان بـ 15 ألف جنيه، وكنت بدفع وأقول حاضر عشان عايز أكل عيش، أي مسؤول في مصر لازم يقف معانا ويدعمنا، الشباب اللي نزل عليهم قرار الإيقاف عددهم كبير وفي ناس بتاكل من وراهم عيش.

وقال: سافرنا برا مصر وبيستقبلونا وبنعمل حفلات، لكن أنا عمري ما شفت كده، مش بعد ما نخلي 100 مليون يسمعونا نوقف، إحنا ناخد رأي الجمهور، أي مسؤول في النقابة بنحترمكم وأستاذ هاني شاكر على دماغي ليكم كل التقدير والاحترام، اتكلمنا كتير وقولنا حد يقف معانا ومحدش وقف، بس فيه ربنا.

وتابع: ” إن هناك مطربين كثيرين أصواتهم لا تصلح للغناء، ولكن يحصلون على كارنيهات النقابة، مضيفًا: حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب في قطع عيشنا من البلد دي.

وأضاف حمو بيكا: ببقى نايم ع المخدة ومخي عطلان من كتر التفكير.. وأنت قاعد في بيتك، علينا فلوس خدونا تحت باطكم.. أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني.

وتابع حمو بيكا: أنا مش كروان فيه ناس أصواتها جميلة بس معندهاش حظ، المحظوظ ربنا بيكتب له النجاح، وقدمت ورقي للنقابة ومخلص جيش وكله سليم ورفضوني.

وعلى جانب آخر، أعلنت نقابة المهن الموسيقية، منع عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، من مزاولة الغناء في مصر؛ لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وكان أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عنبة، عمرو حاحا، كزبرة وحنجرة، أحمد قاسم الشهير بـ فيلو، مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، مجدي شطة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها: يُمنع كل من ليس عضوا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل، من الغناء؛ لحين تصحيح أوضاعه، واجتياز الاختبارات المقررة لذلك في النقابة.

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